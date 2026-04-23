Тата, врати украдене милионе: Испливао снимак мучења сина бизнисмена

АТВ
23.04.2026 17:45

Снимак мучења Игора Комарова сина украјинског бизнисмена "краља подземља"
Појавили су се нови детаљи убиства Игора Комарова, сина украјинског бизнисмена, "краља подземља", који је киднапован, мучен, а затим убијен на Балију.

У фебруару је Комаров отпутовао на одмор на са својом дјевојком, инфлуенсерком Јевом Мишаловом, и пријатељицом.

Према извјештајима, прво је киднапован док је возио мотоцикл, али је успио да побјегне од нападача. Пријавио је инцидент полицији, али је убрзо поново киднапован.

Објављен видео мучења

Убрзо након отмице, на Телеграму је објављен видео на којем Комаров описује ужасно мучење којем је био подвргнут, а отмичари траже 10 милиона долара од његових родитеља.

"Мама, тата, молим вас помозите ми. Украли сте тих десет милиона које они траже", говори младић на снимку.

"Већ су ми одсјекли неке удове, имам сломљене ноге и смрскане груди. На лијековима сам, немам удове. Мама, тата, молим вас помозите ми, узели сте тих десет милиона које траже, вратите тих десет милиона, молим вас", чује се Комаров како говори на снимку.

Такође је рекао да ће ускоро почети да добија инфекцију и да већ умире.

"Молим вас, ово је веома озбиљна организација, помозите ми, нико ме не може пронаћи, чак ни мафија, нико. Одведите ме кући, шта год да је од мене остало у овом тренутку, молим вас, направите договор са овим људима, њима је потребно десет милиона долара које смо узели. Чим тих десет милиона буде уплаћено на њихове рачуне, одмах ће ме пустити на мјесто гдје су ме одвели", додао је Комаров.

Дјевојка објавила локације

Неколико дана након што се видео појавио на Телеграму, полиција је пронашла одсјечену главу и разне дијелове тијела, а убрзо је потврђено да су то остаци Игора Комарова.

Према неким сумњама, Игорову локацију су отмичари лако открили због његове дјевојке. Наиме, она је свакодневно објављивала фотографије и видео записе на друштвеним мрежама са описима и тачним локацијама гдје су се налазили. Управо су те објаве наводно довеле отмичаре до Комарова.

Још увијек није јасно гдје је била Комаровљева дјевојка када је први пут киднапован, а вјерује се да су отмичари тада киднаповали и његовог пријатеља, који је касније пуштен.

Полиција је раније објавила да трага за шест осумњичених, а истражиоци вјерују да су четворица од њих већ побјегла из земље.

