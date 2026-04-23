Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп наредио је америчкој морнарици да 'пуца и убија' све бродове који постављају мине у Ормуском мореузу.
"Наредио сам америчкој морнарици да пуца и убије сваки брод, ма колико мали био (њихови ратни бродови су СВИ, њих 159, на дну мора!), који поставља мине у водама Ормуског мореуза. Нема оклијевања", написао је Трамп на својој мрежи "Трут".
Додао је да, амерички "чистачи мина" управо чисте мореуз.
"Овим наређујем да се та активност настави, али утрострученим интензитетом", поручио је.
Постоје страхови да је Иран минирао ову кључну поморску руту, иако то засад није потврђено.
Ако се то покаже тачним, дугорочно би могло зауставити промет кроз мореуз, који у мирнодопским условима носи око петину свјетске трговине нафтом и укапљеним природним гасом, што би додатно погодило глобалну привреду.
