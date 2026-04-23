Нападнут Реза Пахлави, инцидент снимљен

АТВ
23.04.2026 15:37

Фото: Screenshot / X

Прогнани син посљедњег иранског шаха Реза Пахлави попрскан је црвеном течношћу током конференције за новинаре у Берлину.

Пахлави је говорио у Дому конференције за штампу Бундеспреса када га је неко полио течношћу.

Особа осумњичена да је бацила непознату супстанцу је ухапшена.

Пахлави је био опозициона фигура иранској влади изван земље, али се не сматра озбиљном перспективом за замјену актуелног режима, упркос томе што су га неке групе демонстраната у Ирану раније ове године подржале.

Син бившег шаха апеловао је на западне земље да се придруже рату против Ирана и критиковао одлуку њемачке владе да се не састане са њим током његове посјете Берлину.

Пахлави, чији је отац свргнут у револуцији која је довела ајатолаха Рухолаха Хомеинија на власт 1979. године, оптужио је Европу да стоји по страни и дозвољава техеранској влади да настави крваву репресију протеста у којима су крајем прошле године погинуле хиљаде људи.

"Питање није да ли ће доћи до промјена. Промјене су на путу. Право питање је колико ће Иранаца изгубити животе док заједница западних демократија наставља само да посматра", рекао је он на конференцији за новинаре у Берлину.

