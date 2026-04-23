Испливала мрачна тајна! Да ли је ово разлог нестанка оца и три ћерке?

Прије више од недјељу дана, сестре Хашко, рођене у Кишкунхалашу у Мађарској, нестале су без трага заједно са својим оцем Атилом с имања у близини мјеста Санк.
Од тада нису дале никакав знак живота. Њихова мајка Анита очајнички их тражи и изнијела је нове детаље о њиховој замршеној причи. Полиција трага за несталим сестрама и њиховим оцем.
Породица је више од двије и по деценије живела у кући у предграђу Кишкунхалаша, а онда се нешто промијенило. Анита, мајка дјевојчица, одселила се, док је Атила остао у кући са дјецом. Отац је сам одгајао дјецу и имао је право на старатељство. Пошто је мајка узалуд покушавала да их контактира, пријавила је њихов нестанак полицији. Према одређеним информацијама, мушкарац је запао у финансијске проблеме због којих је морао да побјегне, али то нико званично није потврдио.
Према информацијама листа Борс, отац је раније био осуђиван због привредног криминала, а прије нестанка живио је са дјецом на једном имању у жупанији Бач-Кишкун.
Портал Баон.ху преноси да се имање налази у околини мјеста Санк, одакле је отац са три ћерке нестао без трага.
Очајна мајка, која не зна ништа о својим ћеркама, подјелила је детаље ове замршене приче. Анита је за медије изјавила да, иако супруга сматра добрим оцем, осећа да има сваки разлог за бригу.
Током 26 година брака, стално су се испољавале значајне разлике у њиховим личностима; нису се слагали, између осталог, ни око метода васпитања.
Дешавало се да мајка замоли једну од ћерки да поспреми собу, на шта би отац пркосно то урадио умјесто детета, рекавши да супруга нема право да захтјева такве ствари од тинејџерке.
Анита није очекивала да ће једног дана затећи празну кућу, иако се управо то догодило прије три године једног љетњег поподнева.
"Још смо живјели у Будимпешти када сам се враћала са курса плеса, а Атила ме је телефоном обавестио шта ме чека. Дошла сам у празну кућу, а мој супруг недјељама није хтио да открије гдје су отишли. Узалуд сам се обраћала полицији, рекли су да, пошто нисмо разведени, Атила може да води дјецу гдје год жели", испричала је Анита.
Након неког времена, Атила је одвео супругу на имање гдје се уселио са дјецом и тражио од ње да се и она тамо пресели. Она је то одбила због губитка повјерења и остала је у некретнини у престоници.
"Једног дана ме је на капији дочекало писмо у којем је писало: 'Драги закупче, платите!'. Тако сам сазнала да кућа уопште није наша. Атила је раније помињао да му је банковни рачун блокиран и да ниједна некретнина не може бити на његово име, али је увек говорио да не треба да бринем јер можемо вјеровати регистрованом власнику. Истина је да смо треће дијете добили делом и да бисмо могли да подигнемо државну субвенцију за становање (ЦСОК). Иза куће је био празан плац, тамо смо планирали да градимо", рекла је Анита, додајући да јој је супруг касније рекао да ту подршку ипак неће добити.
Анита је касније упознала другог мушкарца и са њим изнајмила стан у Кечкемету како би била ближе дјеци. Атила је на имање куповао животиње - емуе, коње и геконе - а дјеци је говорио да се њихова мајка већ добро осјећа у новој вези, док ће њихове животиње угинути без њихове бриге.
Пар се договорио да дјеца недјељно мијењају боравак код оца и мајке, што је једно вријеме функционисало.
Према информацијама листа, у причи важну улогу игра заједнички кривични поступак за превару који је трајао 14 година. Атила је на суду изјавио да његова супруга ни за шта није крива, па је она прошла с условном казном. Мушкарац је, према сјећању жене, осуђен на 5 година и 10 мјесеци затвора у другостепеном поступку.
"Позвала сам Атилу да се договоримо како ћемо бринути о дјеци када он буде морао да оде у затвор. Заказали смо састанак код његових родитеља, али он није довео дјецу, а моји свекар и свекрва су тврдили да нису ни знали за било какав договор. То се догодило на дан њиховог нестанка и од тада не знам ништа о својим ћеркама", рекла је мајка.
Остаје мистерија зашто мушкарац није повео и свог сина. Седмогодишњег дјечака је одвео код једног школског друга, чији се родитељи накнадно сјећају да је Атила изгледао као да се опрашта од малог Доме.
Мајка дјеце је у међувремену сазнала и да на уговору о закупу имања, које је у међувремену испражњено, није стајало Атилино име, већ име најстарије ћерке. Животиње су наводно у међувремену продате или пуштене.
Полиција трага за оцем и несталим дјевојчицама
Атила Хашко (48 година): Мушкарац смеђе косе и смеђих очију;
Ивет Хашко (17 година): Висока око 166–170 цм, витке грађе, плаве косе и зелених очију;
Евелин Хашко (11 година): Витке грађе, плаве косе и плавих очију;
Лилиен Хашко (8 година): Висока испод 150 цм, округлог лица, плаве косе до рамена.
