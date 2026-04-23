Нова смјена потреса Пентагон: Отпуштен министар америчке морнарице

23.04.2026 07:41

Џон Фелан на саслушању на Капитол Хилу
Фото: Tanjug / AP / Rod Lamkey

Досадашњи секретар (министар) америчке морнарице Џон Фелан отпуштен је са те функције, саопштио је данас портпарол Пентагона, Шон Парнел.

Званичник Бијеле куће рекао је за Си-Би-Ес њуз да су се амерички предсједник Доналд Трамп и министар одбране Пит Хегсет сложили око потребе за новим руководством морнарице, и да је Хегсет обавијестио досадашњег министра америчке морнарице Џона Фелана о одлуци о његовом отпиштању прије него што је објављена.

Парнел је рекао да ће нови вршилац дужности цивилног лидера морнарице биће подсекретар морнарице Хунг Цао.

Цао је ветеран морнарице који се кандидовао за Сенат 2024. године као кандидат Републиканске странке у Вирџинији, гдје је изгубио од демократског сенатора Тима Кејна. Фелан је посљедњи високи званичник који је напустио савезну владу посљедњих мјесеци.

Хегсет је почетком априла затражио од начелника Генералштаба војске, генерала Рендија Џорџа, да поднесе оставку, а официри војске који су водили Команду за транспорт и обуку и Капелански корпус смијењени су са својих функција.

Шеф Јужне команде америчке војске, адмирал морнарице Алвин Холси, такође је пензионисан крајем прошле године. Током Фелановог мандата, морнарица је учествовала у нападима америчке војске на бродове са дрогом у близини Латинске Америке и запленама танкера за нафту повезаних са Венецуелом, преноси Танјуг.

