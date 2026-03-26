САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана

АТВ

26.03.2026

22:56

Фото: Tanjug/AP

Сједињене Америчке Државе распоредиле су беспилотне брзе бродове за поморске патроле у оквиру операција против Ирана, саопштио је данас Пентагон, што је први пут да је Вашингтон потврдио употребу таквих пловила у активном сукобу.

Пентагон је, како јавља Ројтерс, потврдио да америчке снаге користе беспилотна површинска пловила, укључујући брзе бродове без посаде, у оквиру рата против Ирана.

Како је навео портпарол Централне команде Пентагона Тим Хокинс, реч је о пловилима компаније "BlackSea" из америчке савезне државе Мериленд, која се користе за патролне задатке у региону Блиског истока.

- Америчке снаге настављају да користе беспилотне системе у региону Блиског истока, укључујући површинска дрон-пловила попут ГАРЦ-а. Ова платформа је до сада остварила више од 450 сати пловидбе и прешла више од 2.200 наутичких миља током поморских патрола у оквиру операциј - навео је Хокинс у саопштењу.

Хокинс је истакао да ГАРЦ представља нову способност у развоју и дио је флоте беспилотних пловила америчке Пете флоте, чији је циљ унапређење надзора у регионалним водама.

Он није желио да изнесе детаље о другим беспилотним системима који се користе у операцији.

Како истиче Ројтерс на основу доступних информација, нема назнака да су Сједињене Америчке Државе користиле ова пловила за офанзивне нападе, иако такви бродови могу да буду опремљени за извиђање или нападе типа "камиказа", преноси Танјуг.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су 28. фебруара ујутро Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

