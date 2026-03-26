Трамп: Суспендовани напади на енергетски сектор Ирана

Аутор:АТВ
26.03.2026
22:26
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп суспендовао је нападе на иранску енергетску инфраструктуру до 6. априла због продужења мировних преговора са техеранским властима.
"По захтјеву иранске Владе, овим путем најављујем суспендовање напада на иранска енергетска постројења и инфраструктуру на још 10 дана - до понедјељка, 6. априла", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено
Он је додао да се разговори, упркос тврдњама појединих медија и појединаца који шире лажне вијести, одржавају и да напредују одлично.
Трамп је раније данас изјавио да је од иранске Владе добио "вриједан поклон" у виду десет танкера са нафтом као знак пажње. Похвалио је ирански преговарачки тим, рекавши да разговара са одличним људима у Техерану.
