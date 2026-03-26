Logo
Large banner

Трамп: Суспендовани напади на енергетски сектор Ирана

Аутор:

АТВ

26.03.2026

22:26

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп суспендовао је нападе на иранску енергетску инфраструктуру до 6. априла због продужења мировних преговора са техеранским властима.

"По захтјеву иранске Владе, овим путем најављујем суспендовање напада на иранска енергетска постројења и инфраструктуру на још 10 дана - до понедјељка, 6. априла", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Он је додао да се разговори, упркос тврдњама појединих медија и појединаца који шире лажне вијести, одржавају и да напредују одлично.

Трамп је раније данас изјавио да је од иранске Владе добио "вриједан поклон" у виду десет танкера са нафтом као знак пажње. Похвалио је ирански преговарачки тим, рекавши да разговара са одличним људима у Техерану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner