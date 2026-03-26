Logo
Large banner

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

Аутор:

АТВ

26.03.2026

22:18

Коментари:

0
Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Предсједници Русије и Сједињених Држава, Владимир Путин и Доналд Трамп, поштују један другог и комуницирају као што и приличи водећим политичарима, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Поштују један другог, не слажу се увијек око свега, али знају да разговарају како то и приличи водећим политичарима - искрено, без скривања проблема или разлика - рекао је Лавров.

Он је истакао да се сада се говори о "духу Енкориџа", али да је то увијек био нормалан дио односа између предсједника Путина и Трампа, преноси Спутњик.

- У томе је био добар "дух". Али није ствар у "духу", већ у јасним, конкретним разумијевањима до којих су дошли. Американци то знају - рекао је Лавров за ТВ "Франс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner