Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

Аутор:АТВ
26.03.2026
22:18
Коментари:0
Предсједници Русије и Сједињених Држава, Владимир Путин и Доналд Трамп, поштују један другог и комуницирају као што и приличи водећим политичарима, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
- Поштују један другог, не слажу се увијек око свега, али знају да разговарају како то и приличи водећим политичарима - искрено, без скривања проблема или разлика - рекао је Лавров.
Сцена
Он је истакао да се сада се говори о "духу Енкориџа", али да је то увијек био нормалан дио односа између предсједника Путина и Трампа, преноси Спутњик.
- У томе је био добар "дух". Али није ствар у "духу", већ у јасним, конкретним разумијевањима до којих су дошли. Американци то знају - рекао је Лавров за ТВ "Франс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму