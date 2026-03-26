Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

Аутор:АТВ
26.03.2026
20:05
Коментари:0
Португалска бискупска конференција католичке цркве саопштила је данас да ће 57 жртава, које су сексуално злостављали свештеници, добити укупно 1,6 милиона евра одштете.
Комисија коју финансира црква утврдила је у фебруару 2023. године да је најмање 4.815 дјеце и рањивих одраслих особа у Португалу било жртва сексуалног злостављања католичких свештеника, током посљедњих 70 година, од којих су неки поднијели захтјеве за одштету, преноси Ројтерс.
- Финансијска одштета не брише оно што се догодило нити поништава посљедице злостављања у животима погођених... Поново се извињавамо за сву нанесену штету - саопштила је Португалска бискупска конференција.
Хроника
Саопштено је да је само 95 људи затражило одштету током периода за подношење захтјева, при чему је 67 испуњавало услове, а остали су одбијени због неиспуњавања услова.
До сада је одобрено 57 захтјева за одштету, са исплатама у распону од 9.000 до 45.000 евра по особи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
18
22
10
22
09
22
02
21
54
Тренутно на програму