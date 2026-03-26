Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

26.03.2026

20:05

Португалска бискупска конференција католичке цркве саопштила је данас да ће 57 жртава, које су сексуално злостављали свештеници, добити укупно 1,6 милиона евра одштете.

Комисија коју финансира црква утврдила је у фебруару 2023. године да је најмање 4.815 дјеце и рањивих одраслих особа у Португалу било жртва сексуалног злостављања католичких свештеника, током посљедњих 70 година, од којих су неки поднијели захтјеве за одштету, преноси Ројтерс.

- Финансијска одштета не брише оно што се догодило нити поништава посљедице злостављања у животима погођених... Поново се извињавамо за сву нанесену штету - саопштила је Португалска бискупска конференција.

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Тешка несрећа у Сарајеву, има повријеђених

Саопштено је да је само 95 људи затражило одштету током периода за подношење захтјева, при чему је 67 испуњавало услове, а остали су одбијени због неиспуњавања услова.

До сада је одобрено 57 захтјева за одштету, са исплатама у распону од 9.000 до 45.000 евра по особи.

Прочитајте више

Абу Даби

Свијет

Погођен Абу Даби, има мртвих

2 ч

0
Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

Сцена

Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

2 ч

0
Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

Свијет

Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

2 ч

0
Шумско газдинство Оштрељ-Дринић, тешка ситуација

Градови и општине

АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

2 ч

1

Више из рубрике

Абу Даби

Свијет

Погођен Абу Даби, има мртвих

2 ч

0
Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

Свијет

Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

2 ч

0
Петомјесечна беба у трену остала без оба родитеља: Остала жива захваљујући тијелу мајке

Свијет

Петомјесечна беба у трену остала без оба родитеља: Остала жива захваљујући тијелу мајке

3 ч

0
Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

Свијет

Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

3 ч

0

22

18

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

22

10

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

22

09

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

22

02

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

21

54

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

