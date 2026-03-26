Погођен Абу Даби, има мртвих

26.03.2026
Двије особе погинуле у Абу Дабију од дијелова оборене иранске ракете.
Власти Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) саопштиле су да су данас погинуле двије особе, држављани Пакистана и Индије, након што су дијелови пресретнуте иранске балистичке ракете у Абу Дабију пали на улицу.
Раније током дана саопштено је да су још три особе повријеђене, док је оштећено више возила, а хитне службе су брзо реаговале на лицу мјеста.
Како преноси емиратски Gulf News, овим инцидентом укупан број погинулих у Емиратима усљед пада остатака ракета и беспилотних летелица порастао је на 11, док су у данашњем нападу двије особе страдале, а три су повријеђене.
У досадашњим нападима су, такође, погинула два припадника оружаних снага УАЕ на дужности, као и један цивил из Марока ангажован по уговору са војском, док је страдало и осам цивила из Пакистана, Непала, Бангладеша, Палестине и Индије, а укупно је повријеђено 169 особа, са лакшим и тежим повредама, пише Б92.
