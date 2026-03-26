Петомјесечна беба у трену остала без оба родитеља: Остала жива захваљујући тијелу мајке

26.03.2026

Четири особе су погинуле, а три су повријеђене у једној од најтежих саобраћајних несрећа у румунском округу Њамц у посљедњих неколико година. Међу повријеђенима је и петомјесечна беба која је, након трагедије у којој је остала без родитеља, преживјела захваљујући томе што ју је заштитило тијело њене мајке.

Несрећа се догодила синоћ око 19 часова на путу који повезује Пјатра Њамц са Васлујем. До судара је дошло када је 38-годишњи возач извршио забрањено претицање, након чега је директно ударио у аутомобил којим је управљао 20-годишњи младић. Због силине удара, несрећа је имала разорне посљедице.

Регион

Трагедија у каменолому: Колегу прегазио дробилицом камена

Према ријечима Ирине Попе, портпаролке ИСУ Њамц, одмах је активиран „црвени план интервенције“ на нивоу округа. „Након удара, шест особа је остало заробљено. Један аутомобил се запалио, а други је слетио са пута“, изјавила је Попа.

На лицу мјеста живот су изгубила два возача и двије жене. Удар је био толико снажан да су оба возила потпуно уништена. Трагедију додатно појачава чињеница да је возач који је изазвао несрећу на дан догађаја требало да прослави 39. рођендан, док је 20-годишњи младић дан раније обиљежио свој рођендан.

"С обзиром на размјере догађаја и велики број жртава, снаге и средства за интервенцију су допуњене додатним људством и опремом", додала је Попа.

У несрећи су повријеђене још три особе, укључујући петомјесечну бебу и седамнаестогодишњег тинејџера, који су хитно превезени у болницу. Због тежине повреда, дијете ће бити транспортовано у болницу „Григоре Александреску“ у главном граду, преноси Телеграф.рс.

Градови и општине

Мост у Градишци - слика и прилика стања у БиХ

Према ријечима Дануца Урсарескуа из Путне службе Њамц, ријеч је о најтежој саобраћајној несрећи у округу у последње три године. Он је апеловао на возаче да поштују саобраћајне прописе, посебно када је ријеч о претицању и брзини кретања.

У несрећи је повријеђена и 68-годишња жена, која је уједно једина особа која је успјела самостално да изађе из возила прије доласка спасилачких екипа.

Прочитајте више

Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

Свијет

Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

1 ч

0
У камиону превозио 90 килограма марихуане

Хроника

У камиону превозио 90 килограма марихуане

58 мин

0
Протест радника "Нове Љубије"

Друштво

Крај рударења у Омарској: Радници протестују, судбина у рукама Суда

57 мин

3
Смрскан аутомобил у Загребу

Регион

Стабло смрскало аутомобил у Загребу

1 ч

0

Више из рубрике

Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

Свијет

Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

1 ч

0
''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

Свијет

''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Тешка несрећа у Сарајеву, има повријеђених

19

52

Погођен Абу Даби, има мртвих

19

46

Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

19

38

Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

19

35

АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

