Петомјесечна беба у трену остала без оба родитеља: Остала жива захваљујући тијелу мајке

Аутор:АТВ
26.03.2026
19:13
Коментари:0
Четири особе су погинуле, а три су повријеђене у једној од најтежих саобраћајних несрећа у румунском округу Њамц у посљедњих неколико година. Међу повријеђенима је и петомјесечна беба која је, након трагедије у којој је остала без родитеља, преживјела захваљујући томе што ју је заштитило тијело њене мајке.
Несрећа се догодила синоћ око 19 часова на путу који повезује Пјатра Њамц са Васлујем. До судара је дошло када је 38-годишњи возач извршио забрањено претицање, након чега је директно ударио у аутомобил којим је управљао 20-годишњи младић. Због силине удара, несрећа је имала разорне посљедице.
Регион
Према ријечима Ирине Попе, портпаролке ИСУ Њамц, одмах је активиран „црвени план интервенције“ на нивоу округа. „Након удара, шест особа је остало заробљено. Један аутомобил се запалио, а други је слетио са пута“, изјавила је Попа.
На лицу мјеста живот су изгубила два возача и двије жене. Удар је био толико снажан да су оба возила потпуно уништена. Трагедију додатно појачава чињеница да је возач који је изазвао несрећу на дан догађаја требало да прослави 39. рођендан, док је 20-годишњи младић дан раније обиљежио свој рођендан.
"С обзиром на размјере догађаја и велики број жртава, снаге и средства за интервенцију су допуњене додатним људством и опремом", додала је Попа.
У несрећи су повријеђене још три особе, укључујући петомјесечну бебу и седамнаестогодишњег тинејџера, који су хитно превезени у болницу. Због тежине повреда, дијете ће бити транспортовано у болницу „Григоре Александреску“ у главном граду, преноси Телеграф.рс.
Градови и општине
Према ријечима Дануца Урсарескуа из Путне службе Њамц, ријеч је о најтежој саобраћајној несрећи у округу у последње три године. Он је апеловао на возаче да поштују саобраћајне прописе, посебно када је ријеч о претицању и брзини кретања.
У несрећи је повријеђена и 68-годишња жена, која је уједно једина особа која је успјела самостално да изађе из возила прије доласка спасилачких екипа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму