Стабло смрскало аутомобил у Загребу

Аутор:АТВ
26.03.2026
18:32
Коментари:0
Снажно олујно невријеме данас око подне погодило је Загреб, а загребачки ватрогасци у новозагребачком насељу Трнско имали су двије интервенције.
Јаки удари вјетра ишчупали су једно стабло и бацили га на паркиране аутомобиле, а пар улица даље грана је пала на тротоар.
Друштво
У оба случаја ватрогасци су се брзо нашли на терену и отклонили све проблеме, јављају тамошњи медији.
"Овим путем иду наша дјеца у школу, моја кћерка такође. Сва срећа да није на никога пало и да није никога повриједила" рекла је жена из Трнског.
Из Јавне ватрогасне јединице Града Загреба кажу да су данас имали пуне руке посла. До 14 сати на терен су излазили 10 пута, од тога су имали пет интервенција уклањања стабала.
Занимљивости
Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) издао је и за подручје Загребачке регије упозорење на опасне временске појаве.
Најављени су неповољни услови и повећан ризик за безбједност грађана, нарочито навече када су могући олујни удари вјетра јачи и од 90 километара на сат.
Хрватску је, подсјетимо захватила велика промјена времена.
У Горском котару и дијелу сјеверозападне Хрватске западао је снијег, док у приобаљу дува јак вјетар.
Република Српска
Ауто-пут у Горском котару затрпао је снијег, па је на терен изашла зимска служба, а ХАК објавио посебна упозорења за возаче.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму