Кострешевић и Васиљевић о безбједносним изазовима и унапређењу сарадње

26.03.2026
Директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић и директор полиције Републике Србије Драган Васиљевић разговарали су данас у Београду о актуелним безбједносним изазовима и унапређењу већ веома добре и високопрофесионалне сарадње у борби против свих видова криминала.
Истакнута је успјешна сарадња, која се одвија кроз заједничке акције, размену оперативних информација, студијске посете и учешће у регионалним иницијативама. Остварени су добри резултати у сузбијању различитих врста криминала, посебно у борби против кријумчарења наркотика, организованог криминала и тероризма.
Посебан акценат стављен је на континуирану размјену искустава и добрих пракси, као и на даље јачање сарадње специјалних и посебних јединица полиције, што ће допринијети ефикаснијем одговору на најсложеније безбједносне изазове.
Директори Васиљевић и Кострешевић потврдили су пуну посвећеност наставку и продубљивању сарадње, у циљу повећања безбједности свих наших грађана.
