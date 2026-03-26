Logo
Large banner

Кострешевић и Васиљевић о безбједносним изазовима и унапређењу сарадње

Аутор:

АТВ

26.03.2026

17:45

Коментари:

0
Драган Васиљевић и Синиша Кострешевић о безбједносним изазовима и унапређењу сарадње
Фото: Уступљена фотографија

Директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић и директор полиције Републике Србије Драган Васиљевић разговарали су данас у Београду о актуелним безбједносним изазовима и унапређењу већ веома добре и високопрофесионалне сарадње у борби против свих видова криминала.

Истакнута је успјешна сарадња, која се одвија кроз заједничке акције, размену оперативних информација, студијске посете и учешће у регионалним иницијативама. Остварени су добри резултати у сузбијању различитих врста криминала, посебно у борби против кријумчарења наркотика, организованог криминала и тероризма.

Посебан акценат стављен је на континуирану размјену искустава и добрих пракси, као и на даље јачање сарадње специјалних и посебних јединица полиције, што ће допринијети ефикаснијем одговору на најсложеније безбједносне изазове.

Директори Васиљевић и Кострешевић потврдили су пуну посвећеност наставку и продубљивању сарадње, у циљу повећања безбједности свих наших грађана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Кострешевић

МУП Републике Српске

МУП Србије

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner