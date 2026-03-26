Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

Извор:
СРНА
26.03.2026
13:56
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да му је на дну листе приоритета телевизијски дуел са градоначелником Бањалуке Дршком Станивуковићем.
"Да сам бјежао од разговора пред камерама не бих до сада два, три пута са њим излазио на конференцију за новинаре", навео је Минић.
Он је додао како га у моменту док је разговарао са жртвама страшног злочина у Сијековцу, мајком која је изгубила три сина, сарадници обавјештавају да га градоначелник Бањалуке поново по мрежама прозива за дуел.
"Невјероватна је упорност Станивуковића за свјетлима позорнице и добиће их кад за то дође вријеме. На листи мојих приоритета то је на дну", написао је Минић на Иксу
