Минић о наступу Бећировића: Само урушавају БиХ у коју се “куну”

АТВ

25.03.2026

14:00

Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић и министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић само урушавају БиХ у коју се “куну” причајући погрдно о Србима по свијету.

"Тако само растурају, разбијају, уништавају све оно у шта се куну, а то је БиХ”, изјавио је Минић новинарима у Градишци, коментаришући то што Бећировић и Конаковић у Вашингтону, без знања Земаљског музеја, причају да су Сарајевску хагаду муслимани спасили од “великосрпске агресије” и нациста.

Минић је оцијенио да њихова прича ничему не доприноси већ да урушава државну заједницу БиХ, као и да је то њихова реакција услиједила након успјешне посјете Вашингтону српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и лидера СНСД-а Милорада Додика.

Он је додао да никада никога није увриједио било коју функцију да је обављао те да не треба очекивати са сарађује са неким ко српски народ назива погрдним именом.

