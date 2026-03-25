Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

Аутор:АТВ
25.03.2026
У ауторском тексту Марка Зела и Дане Лвинсон изнесене су оштре критике на промоцију Сарајевске хагаде коју су организовали Денис Бећировић и бошњачка дипломатија у Вашингтону. Они су позвали званичнике да не присуствују догађај јер Бошњаци присвајају јеврејско страдање и исмијавају јеврејску историју.
Текст преносимо у цјелости:
Како се Јевреји припремају за празник Пасху, док Израел ратује против Ирана заједно са Сједињеним Америчким Државама, 24. марта је у згради Канон Представничког дома САД одржан догађај који истовремено исмијава јеврејску историју и присваја јеврејско страдање.
Догађај најављен као „Конгресни пасхални седер са Сарајевском хагадом“ окупиће „чланове Конгреса … дипломатску заједницу“ и „вјерске лидере“. Без сумње, ти учесници не слуте да ће учествовати у ритуалу који настоји да потврди и легитимише злоупотребу древног јеврејског вјерског артефакта од стране муслиманске владе Босне и Херцеговине.
У средишту овог скандала налази се Сарајевска хагада, илуминирани пасхални рукопис из 14. вијека — ремек-дјело јеврејске умјетности и отпорности. Настала у средњовјековној Шпанији, путовала је Европом, да би на крају стигла у Сарајево. Преживјела је Шпанску инквизицију, Холокауст и брутални грађански рат у Босни деведесетих година.
Чувана у Националном музеју у Сарајеву, овај артефакт симболизује континуитет јеврејског народа кроз вијекове политичких превирања и зла. Ипак, данас је све више проиранска власт у Босни присвојила Хагаду као политичко оружје за финансирање антиизраелских агенди.
Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"
Дана 1. августа, док се Израел и даље борио да ослободи десетине талаца које је држао Хамас у Појасу Газе, државни Национални музеј Босне и Херцеговине објавио је шокантно саопштење да ће приходе од Хагаде (од продаје књига и улазница у музејској продавници) усмјерити за „помоћ Палестини“. Саопштење музеја, објављено на меморандуму са заставом Палестине, оптужило је Израел за „прорачунати и хладнокрвни терор“ и без основа га оптужило за геноцид. Босанска страна није имала примједби на Хамас нити на његове масакре.
Реликвија која слави празник ослобођења Јевреја коришћена је да пружи моралну и финансијску подршку онима који су дословно држали Јевреје заробљене у подземним тунелима.
Ови дрски потези поново су покренули хитне захтјеве за репатријацију Хагаде у јеврејску државу, гдје јој је мјесто.
Године 2019, израелски предсједник Реувен Ривлин притиснуо је амбасадора БиХ по овом питању, истичући дубоке везе рукописа са јеврејским насљеђем. Недавно, у јануару, израелски предсједник Исак Херцог поновио је овај захтјев током састанака са званичницима Републике Српске, залажући се за њен безбједан повратак у Јерусалим, далеко од политичких манипулатора.
Многи и даље Босну и Херцеговину доживљавају као модел умјерене муслиманске државе. Босна је, међутим, подијељена земља настала из пепела грађанског рата деведесетих. Дејтонски споразум из 1995. године подијелио је земљу на два високо аутономна ентитета: Федерацију Босне и Херцеговине, у којој доминирају Бошњаци (муслимани), са главним градом Сарајевом; и Републику Српску, са српском већином и сједиштем у Бањалуци.
Додик: Током састанак са Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада врати у Израел
Наде у мирну коегзистенцију осујећене су двама факторима.
Прво, бошњачки ентитет све више клизи у радикални исламистички орбит Турске и Ирана. Друго, према јединственом уређењу, врховна власт у земљи и даље је у рукама европског званичника познатог као високи представник. Првобитно замишљен као привремени посредник, он има потпуна законодавна овлашћења над оба ентитета и систематски их користи да ојача Сарајево на штету досљедно про-израелске Републике Српске.
Али зашто Сарајево? Некада називано „срцем Европе“ од стране генерала у Иранској револуционарној гарди (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC), Босна је постала прва линија у сукобу цивилизација: радикалног исламизма против јудео-хришћанских вриједности. Утицај Техерана овдје је дубоко укоријењен. Током рата у Босни, оперативци ИРГЦ-а кријумчарили су оружје, обучавали муџахедине, укључујући и повезане са Ал Каидом, и кршили ембарго Уједињених нација. Три деценије касније, извјештаји повезани са ЦИА упозоравају да елементи ИРГЦ-а и даље дјелују у Федерацији, укоријењени попут рака.
Амбасада Ирана у Сарајеву, са више од 400 запослених (што далеко превазилази било какав легитиман дипломатски оквир), служи као центар ове инфилтрације. Лидери Републике Српске више пута су упозоравали на терористички камп у Погорелици, наводно коришћен за обуку милитаната за нападе у Европи, па чак и за терористичке нападе у Америци 11. септембра 2001. године.
Политичке посљедице су очигледне. Током рата Израела против Хамаса у Гази, палестинске заставе вијориле су се на зградама власти у Сарајеву, масовни пропалестински скупови испунили су улице, а званичници су Израел оптуживали за „геноцид“. Прошлог јуна, под притиском, Конференција европских рабина напустила је Сарајево и преселила се у Минхен. Неколико седмица касније, 47 израелских туриста остало је заробљено када је особље хотела у већински муслиманским подручјима наводно уништило њихове пасоше — ситан чин непријатељства који указује на нетолеранцију.
Сарајево је изложено прорачунатој радикализацији, подмазаној иранским утицајем.
Чланови Конгреса морају одбацити ову фарсу.
Присуство такозваном седеру дало би легитимитет актерима подржаним од Ирана који се крију иза јеврејског страдања док шире мржњу. Вријеме је да се разобличи инструментализација нашег насљеђа, захтијева повратак Хагаде и онемогући меко дјеловање Техерана. Амерички законодавци дугују то историји — и истини — да не учествују у томе.
