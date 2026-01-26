Logo
Додик: Током састанак са Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада врати у Израел

26.01.2026

11:39

Коментари:

2
Додик: Током састанак са Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада врати у Израел
Фото: АТВ

Током данашњег састанка с предсједником Израела Исаком Херцогом предложићу да се Сарајевска Хагада, која је постала предмет политичке злоупотребе јеврејске културне баштине, врати у Израел, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Истакао је да Хагада није и не смије бити средство политичког обрачуна.

"Она је свједок историје и културе народа који је преживио прогон. Коришћење Хагаде да би се симболички стало против Израела, дубоко вријеђа оне који знају шта она значи за Јевреје. Намјера да се реплика драгоцјености тог народа користи да би се финансирала Газа, представља врхунац нетрпељивости према јеврејском народу", истакао је Додик на Иксу.

Тагови:

Милорад Додик

Исак Херцог

Коментари (2)
