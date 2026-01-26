Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

Извор:
Припадници Одјељења безбједности Бијело Поље поднијели су кривичну пријаву против мушкарца чији су иницијали С.Б. јер је, циљајући пса луталицу, хицем из ловачке пушке ранио брата.
Према саопштењу Управе полиције Црне Горе, повријеђени се јавио у болницу у Бијелом Пољу са раном бутине, коју је задобио од залуталог метка.
"Сумња се да је С.Б, док је ловио са својим братом и поступајући непажљиво и супротно правилима безбједног руковања оружјем, из ловачке пушке покушао да усмрти пса луталицу са удаљености од око 150 метара, али је метак погодио његовог брата", наводи се у саопштењу.
Тужилац у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу квалификовао је дјело као изазивање опште опасности.
Од С.Б. је одузета ловачка пушка са 16 метака, а од његовог брата пушка са 13 метака.
Одузето оружје биће предато надлежном органу ради вођења управног поступка са приједлогом за трајно одузимање.
