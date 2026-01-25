25.01.2026
11:24
Коментари:0
У размаку од само пет дана двоје дјеце од 12 и 13 година, у Загребу, претрпело је неповратно оштећење вида због играња с ласерским уређајима које су добили на поклон.
Уоба случаја снажна ласерска зрака узроковала је трајно разарање живчаног ткива мрежњаче, остављајући дјецу с видном функцијом на само једном оку до краја живота, преноси Портал здравље.
Ласерски уређаји купљени су преко интернета, а били су означени спецификацијом која није одговарала ниједној важећој међународној класификацији ласера.
Уређај снаге 100 mW, какав је користило једно од дјеце, вишеструко премашује сигурносне прагове. У медицини се таква снага користи искључиво под строгим надзором за намјерно спаљивање болесног ткива. Офталмологиња Мирјана Бјелош упозорава да мрежњача дјетета нема способност регенерације, а оштећења настала у овој фази развоја трајно ограничавају дјететово образовање, будућу професију и квалитету живота, преноси Јутарњи лист.
