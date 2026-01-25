Logo
Large banner

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

25.01.2026

11:24

Коментари:

0
Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима
Фото: Internet

У размаку од само пет дана двоје д‌јеце од 12 и 13 година, у Загребу, претрпело је неповратно оштећење вида због играња с ласерским уређајима које су добили на поклон.

Уоба случаја снажна ласерска зрака узроковала је трајно разарање живчаног ткива мрежњаче, остављајући д‌јецу с видном функцијом на само једном оку до краја живота, преноси Портал здравље.

Ласерски уређаји купљени су преко интернета, а били су означени спецификацијом која није одговарала ниједној важећој међународној класификацији ласера.

Уређај снаге 100 mW, какав је користило једно од д‌јеце, вишеструко премашује сигурносне прагове. У медицини се таква снага користи искључиво под строгим надзором за намјерно спаљивање болесног ткива. Офталмологиња Мирјана Бјелош упозорава да мрежњача д‌јетета нема способност регенерације, а оштећења настала у овој фази развоја трајно ограничавају д‌јететово образовање, будућу професију и квалитету живота, преноси Јутарњи лист.

Подијели:

Тагови:

Загреб

laser

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима

Градови и општине

Огласила се полиција о драми у Гацку

18 мин

0
Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Република Српска

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

38 мин

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић

Сцена

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

27 мин

0
Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

Регион

Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

41 мин

0

Више из рубрике

Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

Регион

Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

41 мин

0
Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Регион

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

15 ч

0
Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Регион

Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

15 ч

1
Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

Регион

Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

На европском тлу се оснива ФБИ

11

24

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

11

20

Огласила се полиција о драми у Гацку

11

11

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

11

00

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner