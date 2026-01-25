Logo
Огласила се полиција о драми у Гацку

АТВ

25.01.2026

11:20

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима
Требињска полиција брзом реакцијом пронашла је држављанку Румуније која се изгубила на подручју општине Гацко 24. јануара 2026. године.

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су заједно са другим службама са подручја општине Гацко 24. јануара 2026. године, брзом и детаљном претрагом терене, око 21,10 час пронашли особу иницијала Е.М.Ц. која је пар сати раније затражила помоћ на бесплатни број телефона 122.

"Полицијски службеници Полицијске станице Гацко су око 18,10 часова запримили позив упомоћ од пронађене особе.

Након проналаска лицу Е.М.Ц. је указана љекарска помоћ у Дому здравља „Проф. Др. Саво Бумбић“ у Гацку.

О лицу је обавијештена Служба за послове са странцима, теренска канцеларија Требиње која је полицијске службенике обавијестила да наведено лице има издату потврду за азил од 23. јануара 2026. године, као и да је пријављена у Привремено прихватни центар У мјесту Ушивак, град Сарајево", саопштено је из полиције.

О догађају је обавијештено и Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да у предметном догађају нема елемената кривичног дјела ни прекршаја.

Тагови:

Gacko

потрага

Коментари (0)
