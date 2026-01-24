Добој још без споменика за погинуле борце

Аутор:Божана Живановић
Милован Јовановић из Добоја као припадник Петог одреда специјалне бригаде полиције прошао је ратишта од Сарајева до Бихаћа. Преживио је рат, али његов брат Ненад није. Погинуо је, прича Милован 1993. на добојском ратишту. Боли га што у граду још нема спомен обиљежја.
“Ми смо немоћни да ту нешто урадимо одавно је то требало али неко ту кочи да ли неком не треба не одговара, за све има мјеста али за нас нема”, каже Милован Јовановић , бивши борац.
Централни споменик страдалим борцима у Добоју још није саграђен. Tако, кажу саборци, нема трага о 1800 страдалих са добојског краја.
“Брука тако гледам на то апсурд је да 30 и кусур година након рата немамо централни споменик за наше погинуле борце ВРС и полиције”, рекао је Владимир Смиљанић, бивши борац
Биће, одговарају из градске управе. Планове да градњу заврше крајем прошле године, пореметили су имовинско правни односи на планираној локацији.
“Значи један дио те парцеле је у власништву физичког лица и службе које су задужене за рјешавање ових корака су нас информисале да смо при крају и ове процедуре као би град Добој коначно добио спомен обиљежје”, каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
Градња је више пута најављивана, локације мијењане. Коначна је у близини Спомен храма рођења пресвете Богородице. Прошле године припремљен је пројекат и формиран савјет та изградњу. Према посљедњим информацијама радови би требало да почну на прољеће.
