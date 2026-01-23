Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана

Извор:
За Билећу је протекла година била изазовна, али и успјешна, изјавио је Срни начелник општине Миодраг Парежанин, наводећи да су се трудили да поправе услове живота свим грађанима и да су започети бројни пројекти.
Парежанин је напоменуо да је у Билећи за најмљађе почела изградња вртића у који се улаже 4,2 милиона КМ из средстава Кабинета предсједника Републике Српске, те додао да Билећа има подршку републичких институција.
Парежанин је истакао да је у реконструкцију билећког средњошколског центра уложено око 230.000 КМ.
"Буџет општине је сада стабилан, а урађени су нови километри асфалта у граду и на селима", истакао је Парежанин.
Према његовим ријечима, захваљујући доброј пословној клими, граде се нове стамбене јединице, а инвеститори желе да улажу у објекте на подручју Билеће.
Парежанин је најавио да је за најмлађе у овој години планирана и изградња паркова са забавно-едукативним садржајем.
"Општина ће у овој години помоћи и парове који се боре за потомство, а планирана је и подршка за новорођенчад, као и бесплатни уџбеници за основце", навео је Парежанин.
Када је ријеч о јавним предузећима, Парежанин је навео да је Комунално предузеће много стабилније, али се и даље ради на набавци нове механизације како би град био чистији, док је водоснабдијевање уредно и континуирано захваљујући навабци нових пумпи.
Он је навео да је уложено и у нову, савремену опрему за "Радио Билећу", који се сада даље и боље чује, те додао да се обнавља и рад Удружења дјеце са потешкоћама у развоју.
Парежанин је истакао да је поносан и на сва дешавања која су одржана у Билећи протекле године, попут сајма привреде, Ћоровићевих сусрета писаца, позоришног фестивала, смотре фолклора, спортских сусрета, промоција књига.
"Билећа је током протеклих празника била један од најљепше украшених градова у Херцеговини", рекао је он и захвалио свим волонтерима и покровитељима који су то реализовали.
Честитавши суграђанима предстојећу славу општине Светог Саву, Парежанин је истакао да су показали да у Билећи може много да се уради захваљујући међусобном поштовању, вољи и јединству.
Начелник општине Билећа је позвао све да 27. јануара присуствују Светој литургији у билећком Саборном Храму Светог Саве, који такође прославља славу, као и да учествују у литији улицама града.
