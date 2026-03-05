Logo
Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

АТВ

05.03.2026

07:05

Напад Израела на Иран
Канадски премијер Марк Карни изјавио је у понедјељак да не може искључити могућност војног учешћа своје земље у ескалацији рата на Блиском истоку.

"Не можемо категорички искључити учешће канадске војске", рекао је, док је у Канбери био у окружењу свог аустралијског колеге Ентонија Албанезеа.

Свијет

Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

"Подржавамо наше савезнике", додао је лидер либерала, преноси Телеграф.рс.

Канада

Израел Иран

Иран

