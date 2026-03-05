Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

Аутор:АТВ
05.03.2026
07:05
Канадски премијер Марк Карни изјавио је у понедјељак да не може искључити могућност војног учешћа своје земље у ескалацији рата на Блиском истоку.
"Не можемо категорички искључити учешће канадске војске", рекао је, док је у Канбери био у окружењу свог аустралијског колеге Ентонија Албанезеа.
"Подржавамо наше савезнике", додао је лидер либерала, преноси Телеграф.рс.
