Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

АТВ

05.03.2026

08:00

Пјевачица Весна Змијанац пожељела је колегиници Зорици Брунцлик да се што прије опорави, након информације да је оперисана.

Весна Змијанац наступала је синоћ у Београду, када је проговорила о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик, након што је хитно оперисана. Наиме, Зорица се већ недјељама не појављује у јавности, а Весна јој је пожељела да се што прије опорави.

Одрон код Кнежева

Друштво

Опрез: Повећана опасност од одрона

Весна, која је крајем прошле године такође имала проблема са здрављем, открила је да је чула за операцију колегинице, али није упућена у детаље, преноси Информер.

