Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

Пјевачица Весна Змијанац пожељела је колегиници Зорици Брунцлик да се што прије опорави, након информације да је оперисана.
Весна Змијанац наступала је синоћ у Београду, када је проговорила о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик, након што је хитно оперисана. Наиме, Зорица се већ недјељама не појављује у јавности, а Весна јој је пожељела да се што прије опорави.
Весна, која је крајем прошле године такође имала проблема са здрављем, открила је да је чула за операцију колегинице, али није упућена у детаље, преноси Информер.
