Logo
Large banner

Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:45

Коментари:

0
Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, те максималну температуру од 13 до 19 степени Целзијусових.

На истоку и понегд‌је на југу биће облачније са кишом повремено у првом дијелу дана, а послије подне суво уз разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар, у Херцеговини умјерен сјеверних смјерова.

Јутарња температура ваздуха износиће од три до осам степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме данас

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас почиње исплата за ове кориснике

Република Српска

Данас почиње исплата за ове кориснике

1 ч

0
ф-15 авион

Свијет

Оборени ирански бомбардери непосредно пред напад на америчку базу

1 ч

0
Пас кангал

Хроника

Пси растргали жену: Познато у каквом је стању

1 ч

0
Убијен високи званичник Хамаса

Свијет

Убијен високи званичник Хамаса

1 ч

0

Више из рубрике

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Друштво

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

1 ч

0
Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

Друштво

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

9 ч

0
АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

Друштво

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

11 ч

0
Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

Друштво

Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

08

41

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

08

36

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

08

33

Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

08

26

Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner