Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, те максималну температуру од 13 до 19 степени Целзијусових.
На истоку и понегдје на југу биће облачније са кишом повремено у првом дијелу дана, а послије подне суво уз разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб вјетар, у Херцеговини умјерен сјеверних смјерова.
Јутарња температура ваздуха износиће од три до осам степени Целзијусових.
