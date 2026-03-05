Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Аутор:АТВ
Српска православна црква и вjерници данас славе Светог Лава, епископа Катанског.
Он се још за живота прочуо као велики добротвор и светитељ који може да исцijели сваку болест и одагна сваку муку.
Свети Лав живiо је у Италији у 8. вијеку и читав живот је посветио помоћи болеснима и сиромашним људима. Осим овога, Лав је био жестоки бранилац хришћанства који се обрачунавао са сваком врстом јереси и незнабоштва.
Иза његовог живота, најпознатија је остала прича о томе како је у једном тренутку у његов град дошао неки мађионичар и опсенар Илиодор који је својим причама заводио омладину. Лав га је ухватио, везао и заједно са њим ушао у велику ватру. Према предању, Илиодор је сав изгорио, док Лаву није било ништа јер га пламен није ни дотакао.
Након тога, његов култ као живот свеца постао је још већи и познатији, а нарочито су му долазили болесни које је само додиром и лијепом речју успијевао да излијечи. Чуда Светог Лава наставила су се и послије његове смрти у 8. вијеку. Наиме, његове мошти су извор миомирисног мира са исцјелитељским својствима. Сахрањен је у цркви Свете мученице Лукије на Сицилији који је за живота саградио.
Свети Лав нарочито је поштован на Сицилији гдје је провео највећи дио свог живота и гдје је и данас заштитник градова Синагре, Линђија и Ромете. Славе га и католичка и православна црква.
У нашем народу данашњи светац се поштује јер доноси здравље и срећу у сваки дом вјерника а, као што је ватром прочистио невјернике, пламеном односи све невоље, болести и недаће. Због тога вјеровање каже да се на данашњи дан треба нарочито чувати ватре, преноси Курир.
