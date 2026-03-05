Logo
Large banner

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Аутор:

АТВ

05.03.2026

07:08

Коментари:

0
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји
Фото: АТВ

Српска православна црква и вjерници данас славе Светог Лава, епископа Катанског.

Он се још за живота прочуо као велики добротвор и светитељ који може да исцijели сваку болест и одагна сваку муку.

Свети Лав живiо је у Италији у 8. вијеку и читав живот је посветио помоћи болеснима и сиромашним људима. Осим овога, Лав је био жестоки бранилац хришћанства који се обрачунавао са сваком врстом јереси и незнабоштва.

Иза његовог живота, најпознатија је остала прича о томе како је у једном тренутку у његов град дошао неки мађионичар и опсенар Илиодор који је својим причама заводио омладину. Лав га је ухватио, везао и заједно са њим ушао у велику ватру. Према предању, Илиодор је сав изгорио, док Лаву није било ништа јер га пламен није ни дотакао.

Иран-напад-Израел

Свијет

Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

Након тога, његов култ као живот свеца постао је још већи и познатији, а нарочито су му долазили болесни које је само додиром и лијепом речју успијевао да излијечи. Чуда Светог Лава наставила су се и послије његове смрти у 8. вијеку. Наиме, његове мошти су извор миомирисног мира са исцјелитељским својствима. Сахрањен је у цркви Свете мученице Лукије на Сицилији који је за живота саградио.

Свети Лав нарочито је поштован на Сицилији гдје је провео највећи дио свог живота и гдје је и данас заштитник градова Синагре, Линђија и Ромете. Славе га и католичка и православна црква.

У нашем народу данашњи светац се поштује јер доноси здравље и срећу у сваки дом вјерника а, као што је ватром прочистио невјернике, пламеном односи све невоље, болести и недаће. Због тога вјеровање каже да се на данашњи дан треба нарочито чувати ватре, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад Израела на Иран

Свијет

Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

1 ч

0
Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

Свијет

Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

1 ч

0
Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

Друштво

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

9 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Кренула копнена инвазија на Иран, Курди покренули офанзиву?

9 ч

0

Више из рубрике

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

Друштво

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

9 ч

0
АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

Друштво

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

11 ч

0
Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

Друштво

Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

12 ч

0
Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"

Друштво

Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

08

41

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

08

36

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

08

33

Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

08

26

Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner