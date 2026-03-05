Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

Аутор:АТВ
05.03.2026
08:26
Коментари:0
У београдском насељу Раковица, 2. марта догодио се стравичан инцидент у којем је тешко претучен седамнаестогодишњи У.Ј.
Младић се тренутно налази у критичном стању, док полиција интензивно трага за тројицом нападача који су у бјекству.
Свијет
За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија
Према сазнањима портала ''Телеграф.рс'', напад се догодио на улици, гдје су тројица за сада непознатих мушкараца пресрела младића. Насилници су жртву тукли дрвеном мотком, наносећи му повреде опасне по живот.
Љекари су констатовали језиве повреде:
-Прелом лобање
-Крварење на мозгу
-Нагњечење мозга
Република Српска
Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске
Посебно потресан детаљ овог случаја је то што је тешко повријеђеног У.Ј. на улици пронашао рођени отац. Он је сина одмах транспортовао у болницу, гдје су га преузели љекари хитне службе. Стање младића је и даље крајње неизвјесно и он се налази под сталним љекарским надзором.
О инциденту је одмах обавијештено надлежно тужилаштво које је наложило хитну истрагу.
Друштво
У Српској рођено 25 беба
„Полиција интензивно ради на идентификацији нападача. Провјеравају се снимци са сигурносних камера у околини мјеста напада, а истрага би требало да утврди и мотив овог бруталног чина“, наводи извор близак истрази.
Грађани Раковице су узнемирени овим догађајем, а полицијске патроле су појачане у овом дијелу града.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
10 ч1
Хроника
11 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
42
08
41
08
36
08
33
08
26
Тренутно на програму