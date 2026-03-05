Logo
Large banner

Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:26

Коментари:

0
Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви
Фото: Танјуг

У београдском насељу Раковица, 2. марта догодио се стравичан инцидент у којем је тешко претучен седамнаестогодишњи У.Ј.

Младић се тренутно налази у критичном стању, док полиција интензивно трага за тројицом нападача који су у бјекству.

илу-авион-26022026

Свијет

За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија

Детаљи свирепог напада

Према сазнањима портала ''Телеграф.рс'', напад се догодио на улици, гдје су тројица за сада непознатих мушкараца пресрела младића. Насилници су жртву тукли дрвеном мотком, наносећи му повреде опасне по живот.

Љекари су констатовали језиве повреде:

-Прелом лобање

-Крварење на мозгу

-Нагњечење мозга

Dodik i Vucic

Република Српска

Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

Отац затекао сина у локви крви

Посебно потресан детаљ овог случаја је то што је тешко повријеђеног У.Ј. на улици пронашао рођени отац. Он је сина одмах транспортовао у болницу, гдје су га преузели љекари хитне службе. Стање младића је и даље крајње неизвјесно и он се налази под сталним љекарским надзором.

Истрага у току

О инциденту је одмах обавијештено надлежно тужилаштво које је наложило хитну истрагу.

илу-беба-25022026

Друштво

У Српској рођено 25 беба

„Полиција интензивно ради на идентификацији нападача. Провјеравају се снимци са сигурносних камера у околини мјеста напада, а истрага би требало да утврди и мотив овог бруталног чина“, наводи извор близак истрази.

Грађани Раковице су узнемирени овим догађајем, а полицијске патроле су појачане у овом дијелу града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Rakovica

физички напад

pretučen mladić

pretučen maloljenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Паулина Луна и Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа

28 мин

0
Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

Сцена

Весна Змијанац о операцији Зорице Брунцлик: Много ми је жао...

43 мин

0
Одрон код Кнежева

Друштво

Опрез: Повећана опасност од одрона

46 мин

0
Када је најбоље вријеме за доручак?

Здравље

Када је најбоље вријеме за доручак?

47 мин

0

Више из рубрике

Пас кангал

Хроника

Пси растргали жену: Познато у каквом је стању

1 ч

0
Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Хроника

Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

10 ч

1
Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

Хроника

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

11 ч

0
Кривична пријава жени из Сремске Митровице: Пронађено 750 кг дувана намијењеног црном тржишту

Хроника

Кривична пријава жени из Сремске Митровице: Пронађено 750 кг дувана намијењеног црном тржишту

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

08

41

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

08

36

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

08

33

Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

08

26

Данас сједница Владе Српске у Сокоцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner