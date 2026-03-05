Инспекција контролише цијене горива у Српској

Аутор:АТВ
Републичка тржишна инспекција ће посебну пажњу у контролама усмјерити на формирање цијена течних нафтних горива усљед раста цијена енергената на свјетском тржишту, саопштено је из Инспектората Републике Српске.
Из Инспектората су саопштили да се може очекивати да тренутне околности на глобалном нивоу утичу и на тржиште Републике Српске и БиХ.
Подсјећају да је Уредбом о ограничавању марже приликом формирања цијена течних нафтних деривата предвиђена казна од 10.000 КМ за трговца као привредно друштво ако се не придржава прописане марже, као и казна од 5.000 КМ за одговорно лице у привредном друштву.
Трговцима је упућен апел да се придржавају прописаних маржи и да се не излажу ризику од кажњавања.
У саопштењу се наводи да коначни износ малопродајне цијене у правилу зависи од износа набавне цијене, на коју се обрачунава прописани проценат марже, те да ће, уколико порасте набавна цијена, и коначна малопродајна цијена бити већа.
За количине које се налазе на залихама и које су набављене раније по нижим цијенама, маржа се обрачунава на цијену по којој је тада извршена набавка, додаје се у саопштењу.
У Инспекторату подсјећају да се Уредбом трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима, прописује се максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литру деривата.
Трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује се максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литру деривата, истиче се у саопштењу.
Из Инспектората су саопштили да у протеклој години није било већих неправилности код формирања цијена горива, јер су се трговци придржавали прописаних маржи и да је стање на тржишту било стабилно.
