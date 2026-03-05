Logo
Large banner

Инспекција контролише цијене горива у Српској

Аутор:

АТВ

05.03.2026

09:37

Коментари:

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Републичка тржишна инспекција ће посебну пажњу у контролама усмјерити на формирање цијена течних нафтних горива усљед раста цијена енергената на свјетском тржишту, саопштено је из Инспектората Републике Српске.

Из Инспектората су саопштили да се може очекивати да тренутне околности на глобалном нивоу утичу и на тржиште Републике Српске и БиХ.

Подсјећају да је Уредбом о ограничавању марже приликом формирања цијена течних нафтних деривата предвиђена казна од 10.000 КМ за трговца као привредно друштво ако се не придржава прописане марже, као и казна од 5.000 КМ за одговорно лице у привредном друштву.

Трговцима је упућен апел да се придржавају прописаних маржи и да се не излажу ризику од кажњавања.

У саопштењу се наводи да коначни износ малопродајне цијене у правилу зависи од износа набавне цијене, на коју се обрачунава прописани проценат марже, те да ће, уколико порасте набавна цијена, и коначна малопродајна цијена бити већа.

Никола Топић

Кошарка

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

За количине које се налазе на залихама и које су набављене раније по нижим цијенама, маржа се обрачунава на цијену по којој је тада извршена набавка, додаје се у саопштењу.

У Инспекторату подсјећају да се Уредбом трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима, прописује се максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литру деривата.

Трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује се максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литру деривата, истиче се у саопштењу.

Из Инспектората су саопштили да у протеклој години није било већих неправилности код формирања цијена горива, јер су се трговци придржавали прописаних маржи и да је стање на тржишту било стабилно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Цијене

kontrola

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 ч

0
Одрон код Кнежева

Друштво

Опрез: Повећана опасност од одрона

5 ч

0
Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

Друштво

Прољеће куца на врата: Погледајте какве нас температуре очекују данас

5 ч

0
Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

Друштво

Данас је Свети Лав Катански: Ево шта кажу обичаји

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner