У Српској рођено 25 беба

05.03.2026
08:05
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 15 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Добоју и Зворнику по три, Фочи и Бијељини по двије, а Приједору и Требињу по једна беба.
У Бањалуци је рођено осам дјечака и пет дјевојчица, Добоју три дјечака, Зворнику дјечак и двије дјевојчице, Фоча двије дјевојчице, Бијељини два дјечака, Приједору дјечак и Требињу дјевојчица.
У породилиштима Невесиње и Источно Сарајево није било порода, док подаци из породилишта у Градишци нису били доступни.
