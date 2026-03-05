Logo
У Српској рођено 25 беба

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:05

Коментари:

0
Фото: Pexels/Polina Tankilevitch

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 15 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Добоју и Зворнику по три, Фочи и Бијељини по двије, а Приједору и Требињу по једна беба.

У Бањалуци је рођено осам дјечака и пет дјевојчица, Добоју три дјечака, Зворнику дјечак и двије дјевојчице, Фоча двије дјевојчице, Бијељини два дјечака, Приједору дјечак и Требињу дјевојчица.

У породилиштима Невесиње и Источно Сарајево није било порода, док подаци из породилишта у Градишци нису били доступни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

