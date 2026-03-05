Logo
Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

АТВ

05.03.2026

09:09

Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

Слоба Радановић је мало прије 9 часова стигао у Србију.

Он се кући вратио са Малдива, на којима је боравио са породицом.

Претходних дана је било упитно како ће и у ком тренутку, због рата на Блиском истоку, моћи да се путује са Малдива, пошто се већина људи за Србију враћа преко Дубаија, чији су аеродроми били затворени.

На Малдивима су у исто вријеме када и Радановићи били и Катарина и Дарко Лазић, као и Луна и Марко Миљковић.

Они се још увијек нису вратили у Србију, али су саопштили да су пронашли рјешење и начин за повратак.

(Телеграф.рс)

Sloba Radanović

Пјевач

Dubai

