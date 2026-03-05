Слоба Радановић послије драме око повратка слетио у Србију

Аутор:АТВ
Слоба Радановић је мало прије 9 часова стигао у Србију.
Он се кући вратио са Малдива, на којима је боравио са породицом.
Претходних дана је било упитно како ће и у ком тренутку, због рата на Блиском истоку, моћи да се путује са Малдива, пошто се већина људи за Србију враћа преко Дубаија, чији су аеродроми били затворени.
На Малдивима су у исто вријеме када и Радановићи били и Катарина и Дарко Лазић, као и Луна и Марко Миљковић.
Они се још увијек нису вратили у Србију, али су саопштили да су пронашли рјешење и начин за повратак.
