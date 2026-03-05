Logo
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

АТВ

05.03.2026

10:16

Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Авион превозника ''Флај Дубаи'' из Дубаија слетио је данас у Београд, објављено је на сајту Аеродрома ''Никола Тесла''.

Авион на лету ФЗ 1517 слетио је на београдски аеродром у 9.57 часова, а требало је да слети у 7.35 часова.

Лет "Флај Дубаи", који је требало да стигне у Београд данас око 12.15 часова, је отказан, наведено је на сајту аеродрома "Никола Тесла".

Како је наведено, у питању је лет ФЗ 1745.

Компанија ''Флај Дубаи'' до сада је организовала три лета од Дубаија до Београда, а први авион који је превезао држављане Србије из Уједињених Арапских Емирата слетео је у Београд у уторак ујутро.

Амбасада Србије у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) саопштила је у сриједу да је ваздушни простор УАЕ дјелимично отворен и да у овом тренутку једино локалне авиокомпаније организују ограничен број одлазних летова из земље, а да су, према информацијама којима Амбасада располаже, прироритетне групе грађани који су остали у транзиту и туристи.

Од суботе траје сукоб на Блиском истоку између САД и Израела, са једне, и Ирана, са друге стране, због чега је ваздушни саобраћај суочен са прекидима и тешкоћама, преноси Телеграф.

