Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:16
Коментари:0
Авион превозника ''Флај Дубаи'' из Дубаија слетио је данас у Београд, објављено је на сајту Аеродрома ''Никола Тесла''.
Авион на лету ФЗ 1517 слетио је на београдски аеродром у 9.57 часова, а требало је да слети у 7.35 часова.
Економија
Све ближе 3 КМ: Поново расте цијена горива
Лет "Флај Дубаи", који је требало да стигне у Београд данас око 12.15 часова, је отказан, наведено је на сајту аеродрома "Никола Тесла".
Како је наведено, у питању је лет ФЗ 1745.
Компанија ''Флај Дубаи'' до сада је организовала три лета од Дубаија до Београда, а први авион који је превезао држављане Србије из Уједињених Арапских Емирата слетео је у Београд у уторак ујутро.
Амбасада Србије у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) саопштила је у сриједу да је ваздушни простор УАЕ дјелимично отворен и да у овом тренутку једино локалне авиокомпаније организују ограничен број одлазних летова из земље, а да су, према информацијама којима Амбасада располаже, прироритетне групе грађани који су остали у транзиту и туристи.
Свијет
Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом
Од суботе траје сукоб на Блиском истоку између САД и Израела, са једне, и Ирана, са друге стране, због чега је ваздушни саобраћај суочен са прекидима и тешкоћама, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч2
Култура
3 ч0
Економија
3 ч0
Хроника
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму