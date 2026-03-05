Logo
Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:25

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Велики број припадника полиције и Горске службе спасавања (ГСС) од јуче интензивно трага за седамдесетседмогодишњом Л.П., која је нестала у рејону Звездарске шуме.

Драма је почела када је нестанак полицији пријавио њен син. Према незваничним информацијама, бака Л.П. је успјела да ступи у контакт са сином путем телефона, рекавши му да се изгубила негдје у шуми и да не може да пронађе пут назад. Након тог позива, сваки траг јој се губи.

Због неприступачности терена и чињенице да је реч о старијој особи, одмах је покренута опсежна акција потраге.

Полиција обезбеђује и претражује рубне дијелове шуме.

Ана Паулина Луна

Република Српска

Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа

Горска служба спасавања ангажовала је специјализоване тимове.

Терен се надлијеће дроновима са термовизијским камерама које детектују топлоту тијела, што је кључно у ноћним условима и густој вегетацији.

У потрагу су укључени и службени пси обучени за проналажење људи на отвореном простору.

Потрага је настављена и током данашњег јутра, а отежавају је ниске температуре и густа шума, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

nestala žena

Београд

Коментари (0)
