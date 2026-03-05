Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

Аутор:АТВ
05.03.2026
08:25
Коментари:0
Велики број припадника полиције и Горске службе спасавања (ГСС) од јуче интензивно трага за седамдесетседмогодишњом Л.П., која је нестала у рејону Звездарске шуме.
Драма је почела када је нестанак полицији пријавио њен син. Према незваничним информацијама, бака Л.П. је успјела да ступи у контакт са сином путем телефона, рекавши му да се изгубила негдје у шуми и да не може да пронађе пут назад. Након тог позива, сваки траг јој се губи.
Због неприступачности терена и чињенице да је реч о старијој особи, одмах је покренута опсежна акција потраге.
Полиција обезбеђује и претражује рубне дијелове шуме.
Република Српска
Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа
Горска служба спасавања ангажовала је специјализоване тимове.
Терен се надлијеће дроновима са термовизијским камерама које детектују топлоту тијела, што је кључно у ноћним условима и густој вегетацији.
У потрагу су укључени и службени пси обучени за проналажење људи на отвореном простору.
Потрага је настављена и током данашњег јутра, а отежавају је ниске температуре и густа шума, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
29 мин0
Свијет
31 мин0
Република Српска
38 мин0
Друштво
39 мин0
Србија
11 ч0
Србија
13 ч0
Србија
15 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
08
42
08
41
08
36
08
33
08
26
Тренутно на програму