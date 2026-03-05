За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија

Извор:
Компанија "Флај Дубаи" потврдила је да ће данас у поподневним часовима бити реализован лет из Дубаија за Сарајево са држављанима БиХ, изјавио је Срни Амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима /УАЕ/ Бојан Ђокић.
"Лет је планиран у 15.45 часова. Тренутно се контактирају путници", рекао је Ђокић.
Ђокић је раније рекао да је ријеч о држављанима БиХ који су остали у транзиту у моменту кад су почели сукоби на Блиском истоку, као и они који су имали планирано враћање у суботу и понедјељак за Сарајево.
Лет из Дубаија за Сарајево био је планиран јуче, али је отказан.
