За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија

Извор:

СРНА

05.03.2026

08:13

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Компанија "Флај Дубаи" потврдила је да ће данас у поподневним часовима бити реализован лет из Дубаија за Сарајево са држављанима БиХ, изјавио је Срни Амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима /УАЕ/ Бојан Ђокић.

"Лет је планиран у 15.45 часова. Тренутно се контактирају путници", рекао је Ђокић.

Dodik i Vucic

Република Српска

Додик: Вучић - велики и искрени пријатељ Републике Српске

Ђокић је раније рекао да је ријеч о држављанима БиХ који су остали у транзиту у моменту кад су почели сукоби на Блиском истоку, као и они који су имали планирано враћање у суботу и понедјељак за Сарајево.

Лет из Дубаија за Сарајево био је планиран јуче, али је отказан.

