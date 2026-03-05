Катар евакуише становништво

Аутор:АТВ
Власти у Катару евакуишу становнике који живе у близини америчке амбасаде као привремену мјеру предострожности, саопштило је министарство унутрашњих послова.
Министарство није прецизирало шта је довело до овог потеза, већ је само рекло да је то учињено ради одржавања јавне безбједности.
Евакуисанима ће бити обезбијеђен одговарајући смјештај, саопштиле су власти, преноси Телеграф.
