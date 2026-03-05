Logo
Катар евакуише становништво

АТВ

05.03.2026

07:08

0
Катар напад
Фото: Tanjug/AP

Власти у Катару евакуишу становнике који живе у близини америчке амбасаде као привремену мјеру предострожности, саопштило је министарство унутрашњих послова.

Министарство није прецизирало шта је довело до овог потеза, већ је само рекло да је то учињено ради одржавања јавне безбједности.

Иран-напад-Израел

Свијет

Канада се укључује у рат на Блиском истоку?

Евакуисанима ће бити обезбијеђен одговарајући смјештај, саопштиле су власти, преноси Телеграф.

