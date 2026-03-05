Logo
Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

Возач из БиХ осуђен због смрти бициклисткиње: Попио таблете за спавање, па сјео за волан

Суд у Грацу осудио је држављанина Босне и Херцеговине на годину дана затвора због грубог нехата са смртним исходом.

Наиме, овај 41-годишњи држављанин Босне и Херцеговине прије вожње аутомобилом узео је више таблета и ударио брачни пар који су били на бициклима.

Наиме, вожња бициклом у јулу прошле године завршила се трагично за један брачни пар из Штајерске. У Верндорфу, јужно од Граца, возач аутомобила је изненада и без кочења ударио 63-годишњакињу и њеног супруга (68) с леђа. Бициклисти су тешко повријеђени, а о силини удара говори да су пронађени 30 метара један од другог, у трави. Жена је након тога још неколико дана водила борбу за живот, али је након недјељу дана преминула у болници.

Полиција је након несреће возача из БиХ затекла у аутомобилу, дјеловао је „изузетно поспано“. Испод патоснице пронађене су таблете за спавање.

„Нема шта да се правда“, рекао је његов адвокат на почетку, а и оптужени је одмах признао: „Крив сам“.

Како је дошло до удеса?

Оптужени је током суђења објаснио да прије удеса није спавао ноћима, јер му је син био болестан. Зато му је љекар преписао средства за смирење и таблете за спавање. Узео их је одмах у апотеци и кренуо кући – уз успутну куповину.

„Мислио сам да не дјелују тако брзо“, рекао је 41-годишњак.

„Мислио сам да је ружан сан“

Самог судара се не сјећа, „осим једног ударца“. Када се касније пробудио код куће (отац га је одвео из полиције), помислио је да је све био само ружан сан.

„Онда сам видео оштећен аутомобил и знао да се то заиста догодило“, испричао је кроз сузе.

Један свједок, који је возио иза бх. возача, примијетио је да је оптужени кривуда док вози и неколико пута замало ударио у возила из супротног правца. Покушао је да га упозори сиреном – али је заузврат добио само показани средњи прст.

„На савјести имам један људски живот, неописиво ми је жао“, биле су завршне ријечи оптуженог. Осуђен је на годину дана затвора, од чега четири мјесеца безусловно. Пресуда није правоснажна, преносе Независне.

