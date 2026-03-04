Logo
Large banner

Трамп: "Да нисмо ударили у року од 2 недјеље, они би имали нуклеарно оружје"

Аутор:

АТВ

04.03.2026

22:01

Коментари:

1
Трамп: "Да нисмо ударили у року од 2 недјеље, они би имали нуклеарно оружје"
Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп говорио је о рату с Ираном на округлом столу у Бијелој кући, рекавши да би операцију оцијенио оцјеном 15 од 10.

"Неко је питао на љествици од 10 како бих то оцијенио. Рекао сам, отприлике 15", рекао је Трамп окупљенима.

Да нисмо ударили у року од 2 недјеље, они би имали нуклеарно оружје

Додао је да би Иран имао нуклеарно оружје за двије недјеље да Сједињене Државе нису извеле напад.

"Да нисмо ударили у року од двије недјеље, они би имали нуклеарно оружје", рекао је предсједник САД.

САД у врло доброј позицији

Трамп је притом рекао да су Сједињене Државе у врло доброј позицији.

"У врло смо доброј ситуацији, то је сјајан приказ војне снаге", додао је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Израел Иран

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шпанија застава

Свијет

Шпанија и САД опет на контра странама: Да ли сарађују или не?

2 ч

0
Куба држава у Карипском мору

Свијет

Шта се дешава? Сада је и скоро цијела Куба остала без струје!

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Морам да извршим притисак на Украјинце

3 ч

0
Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

Свијет

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

3 ч

0

Више из рубрике

Шпанија застава

Свијет

Шпанија и САД опет на контра странама: Да ли сарађују или не?

2 ч

0
Напад Израела на Иран

Свијет

"Напашћемо све израелске амбасаде у свијету": Иран јасно одговорио на ултиматум

2 ч

0
Куба држава у Карипском мору

Свијет

Шта се дешава? Сада је и скоро цијела Куба остала без струје!

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Морам да извршим притисак на Украјинце

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

22

55

Кренула копнена инвазија на Иран, Курди покренули офанзиву?

22

52

Има ли Бил Клинтон Паркинсонову болест? Снимак покренуо спекулације

22

38

Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

22

32

Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner