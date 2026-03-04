Трамп: "Да нисмо ударили у року од 2 недјеље, они би имали нуклеарно оружје"

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп говорио је о рату с Ираном на округлом столу у Бијелој кући, рекавши да би операцију оцијенио оцјеном 15 од 10.
"Неко је питао на љествици од 10 како бих то оцијенио. Рекао сам, отприлике 15", рекао је Трамп окупљенима.
Додао је да би Иран имао нуклеарно оружје за двије недјеље да Сједињене Државе нису извеле напад.
"Да нисмо ударили у року од двије недјеље, они би имали нуклеарно оружје", рекао је предсједник САД.
Трамп је притом рекао да су Сједињене Државе у врло доброј позицији.
"У врло смо доброј ситуацији, то је сјајан приказ војне снаге", додао је.
