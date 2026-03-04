Logo
Орбан: Морам да извршим притисак на Украјинце

Извор:

СРНА

04.03.2026

21:08

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да мора да прекине нафтну блокаду и изврши притисак на Украјинце да настави транзит руске нафте кроз цјевовод "Дружба".

- Морам да прекинем ову нафтну блокаду. Потребно ми је да нафта тече. Морам да извршим притисак на Украјинце да се настави проток нафте - истакао је Орбан за АТВ.

Он је додао да је себи поставио циљ да то постигне свим средствима, укључујући и апеловање на ЕУ.

Виктор Орбан

