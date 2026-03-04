Путин са Сијартом: Русија остаје поуздан добављач енергената

Извор:
Спутник Србија
04.03.2026
18:26
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин састао се у Кремљу са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом са којим је разговарао о сарадњи у области енергетике.
Путин је на почетку састанка изјавио да су односи између Русије и Мађарске стабилни и да се позитивно развијају.
„Све у свему, односи су стабилни и позитивно се развијају, мислим на питања енергетске политике, укључујући угљоводонике, и наш водећи пројекат – нуклеарну електрану ‘Пакш’“, рекао је Путин.
Такође је навео да Москва зна за напоре мађарског министра спољних послова у одржавању динамике у односима између Русије и Мађарске, „без обзира на познате потешкоће“.
Руски предсједник нагласио је да Русија остаје поуздан добављач енергената. Он је рекао да Мађарска не може а да не буде забринута због ситуације на глобалном и европском тржишту гаса и да је Русија спремна да разговара о овом питању.
„Што се тиче угљоводоника, разумијем да вас то брине, посебно испоруке нафте. Видимо шта се сада дешава на свјетском и европском тржишту гаса. Радо ћемо разговарати о свим овим питањима. И све што зависи од нас, ми смо увијек испуњавали све своје обавезе и, наравно, намјеравамо и спремни смо да то учинимо. Не зависи све од нас, али, понављам, увијек смо били поуздани добављачи“, рекао је Путин током састанка.
Према његовим ријечима, трговински промет Русије са Мађарском опао је за 13 одсто прошле године.
Путин је, такође, изјавио да је донио одлуку да ослободи двоје мађарских држављана који су насилно регрутовани у Оружане снаге Украјине, а које је заробила руска војска.
„Моћи ћете, како је премијер (Мађарске Виктор Орбан) затражио, да их поведете са собом, директно авионом којим сте стигли и којим ћете се вратити у Будимпешту“, рекао је руски предсједник.
Мађарска сматра за приоритет енергетску безбједност и стога не жели да буде увучена ни у какав сукоб, укључујући и енергетски, рекао је на састанку мађарски министар Сијарто.
„Пролазимо кроз веома тешка времена на међународној сцени. Ми, Мађари, бринемо због сваког рата, сваког сукоба. За нас је најважнија енергетска безбједност наше земље, тако да не желимо да будемо увучени у рат — оружани сукоб или енергетски рат“, истакао је он.
Према његовим ријечима, блокада цјевовода „Дружба“ од стране украјинске стране је политичка одлука Кијева.
„Украјина већ неколико недјеља блокира нафтовод ‘Дружба’ ка Мађарској. Они блокирају испоруке нафте на основу политичке одлуке“, подсјетио је Сијарто и истакао да је управо због тога Будимпешта заинтересована за стабилне и поуздане испоруке гаса и угљоводоника из Русије.
„Дошао сам да бих добио гаранције, потврду да ће чак и у овим тешким временима испуњеним конфликтима, угљоводоници, природни гас и нафта, који су потребни Мађарској, бити стављени на располагање Мађарској и да ће бити испоручени Мађарској“, рекао је Сијарто.
Састанку присуствују и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, замјеник премијера Денис Мантуров и помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков, као и мађарски амбасадор у Москви Норберт Конкољ.
Најновије
Најчитаније
21
08
21
02
21
02
21
00
20
51
Тренутно на програму