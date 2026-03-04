Logo
Ројтерс: Американци и Курди преговарају о могућој војној операцији у Ирану

04.03.2026

17:56

Израел напао Техеран и Бејрут
Фото: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Иранске курдске снаге консултовале су се са Сједињеним Америчким Државама како би утврдиле да ли би било прикладно напасти иранске снаге безбедности на западу земље послије америчких и израелских ваздушних напада у Ирану, саопштили су данас британској агенцији Ројтерс извори блиски том питању

Иранске курдске снаге консултовале су се са Сједињеним Америчким Државама како би утврдиле да ли би било прикладно напасти иранске снаге безбједности на западу земље послије америчких и израелских ваздушних напада у Ирану, саопштили су данас британској агенцији "Ројтерс" извори блиски том питању. Иранска курдска коалиција, савезник Вашингтона, састављена од група са сједиштем на граници између Ирана и Ирака, у полуаутономном региону ирачког Курдистана, дуго је гајила наде да ће ослабити иранску војску и исламски режим.

Иранска курдска коалиција, савезник Вашингтона, састављена од група са сједиштем на граници између Ирана и Ирака, у полуаутономном региону ирачког Курдистана, дуго је гајила наде да ће ослабити иранску војску и исламски режим.

Опасност од одбјеглих бораца „Исламске државе“ у Сирији

Циљ интервенције Курда коју подржавају САД био би да омогући Иранцима који се противе теократској влади у Техерану да се побуне против ње, рекла су два извора Ројтерсу, пошто су врховни вођа, ајатолах Али Хамнеи и други високи званичници убијени у америчко-израелском нападу, а у току је процес сукцесије власти. Још није донета коначна одлука у вези са операцијом или њеним потенцијалним почетком, додали су ти извори.

илу-ракета-балистичка ракета

Свијет

Иранска ракета ишла ка Кипру, а не ка Турској?

Ирачки лидери у Ербилу, упоришту ирачког Курдистана, и у Багдаду, су такође посљедњих дана били у контакту са администрацијом америчког предсједника Доналда Трампа, рекли су извори и додали да су курдске снаге у преговорима са САД у вези снабдијевања оружјем. Међутим, оружани устанак иранских Курда могао би да има озбиљне посљедице по стабилност Ирана. Такође је нејасно како би такву операцију доживјеле друге земље у региону, оцијенио је Ројтерс.

Таква интервенција могла би додатно да подстакне оружани сепаратистички покрет етничке мањине Балуџистан у земљи, која одржава блиске везе са сепаратистима у сусједној провинцији Балуџистан, у Пакистану. Исламабад вјероватно неће толерисати било какву иницијативу у корист независности Балуџистана. Исто важи и за Сирију, гдје су курдске снаге, бивши сепаратисти који воде сопствене институције, интегрисане у државни апарат.

turska pozari

Свијет

Курди почели бруталну акцију: Пале Турску, једна особа погинула

Турска, савезник сиријског председника Ахмеда ел Шареха, сматра споразум о интеграцији неопходним за обнављање државне власти широм Сирије. Анкара, непријатељски настројена према Курдима, такође је пријетила да ће покренути сопствену војну операцију против Сиријских демократских снага (СДФ) коју претежну чине Курди на сјеверу Сирије, ако се та група не покори владиној контроли. Турска дуго тражи мир са Радничком партијом Курдистана (ПКК), коју је Анкара прогласила илегалном. Мало је вјероватно да ће благонаклоно гледати на наоружавање курдских група у близини својих граница,

(НИН)

