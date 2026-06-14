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Додик: Српска на сваки контакт са међународном заједницом излази самоувјерено

Аутор:

АТВ
14.06.2026 21:58

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Додик: Српска на сваки контакт са међународном заједницом излази самоувјерено
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је вечерас да је Република Српска данас препознатљива због свега што је издржала и да на сваки контакт са међународном заједницом излази самоувјерено.

Додик је истакао да је Република Српска данас боља, али и да је право чудо да је опстала и да је дошла на садашњу позицију.

Он је навео да је Запад од Републике Српске правио фактор нестабилност, да су и даље поједини јаки и да се чују, али да Српска данас излази самоувјерено на сваки контакт са међународном заједницом.

Додик је подсјетио да је прије недавне посјете у Русији био и у Америци, иако је то прије годину била немогућа прича, и да је са људима тамо успостављен контакт.

Указао је да је видљиво и да Америка и Европа не функционишу заједно, из неких њихових разлога, али да се то се видјело и на примјеру ПИК-а.

"Први пут се дешава да су се у БиХ они који желе да њоме управљају разишли са састанка и ништа нису завршили. Не треба да ликујемо, али то је за нас важно јер тај свијет који је вршио тортуру више није хомоген", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске", која се вечерас емитује на РТРС-у.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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