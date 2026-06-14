Опозиција умјесто алтернативних рјешења нуди бројчанике, протесте и старе критике

Аутор:Марко Гаврић
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На данашњем састанку није било ријечи о кандидатурама за предстојеће изборе, али јесте по ко зна који пут о задужењу Владе Републике Српске и приједлогу ребаланса буџета. Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић најавио је да ће од понедјељка на Тргу Крајине у Бањалуци бити бројчаник који одбројава задужења.
"Сутра на тргу Крајине ћемо поставити бројчаник, један сат који ће сваки дан одбројавати колико нас ова накарадна власт задужи по секунди , минути, сату и по дану", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
Након напада на институцију предсједника Републике, затим на Владу Републике Српске коју су покушали прогласити неуставном, сада је на ред дошла Народна скупштина, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић. Минић је истакао да када год Република Српска треба да донесе важне одлуке у интересу свог народа, појаве се они који су спремни да туђе налоге ставе испред интереса грађана.
"Баш у тренутку када се очекује одлука Уставног суда Републике Српске о Декларацији о затварању ОХР-а и када Народна скупштина треба да усвоји законе који доносе веће плате, веће пензије и значајнију подршку социјално осјетљивим категоријама, Станивуковић одлучује да прави хаос и блокира рад највишег законодавног органа Српске. Случајност? Тешко. Када год Република Српска треба да донесе важне одлуке у интересу свог народа, појаве се они који су спремни да туђе налоге ставе испред интереса грађана", наводи Саво Минић, премијер Републике Српске.
Република Српска је сада у прилици да крене с великим инвестиционим циклусом и у оптицају је 6,6 милијарди КМ. Само ове године из буџета се за инвестиције издваја 705 милиона КМ и сасвим нормално је да мора доћи до задуживања, рекла је , министар финансија, Зора Видовић. Како је навела, сви ти који се противе овом ребалансу значи да су против инвестирања, против повећања плата, пензија, борачких додатака и свих социјалних давања која су предвиђена ребалансом буџета.
"То задуживање никако не значи дужничко ропство. На крају године јавни дуг ће износити 38 одсто БДП, а док је опозиција била на власти код њих је јавни дуг износио 55 одсто БДП-а, а нису имали ниједне инвестиције", рекла је Зора Видовић, министар финансија Република Српска.
"Све то тако популистички, освјежавајуће и слатко звучи, али ће се истопити прије него што ико проба ту шарену лажу, посебно у одсуству плана за бољи живот грађана, рјешења за град Бањалуку, за који је одговоран, и без темеља на којем заснива пароле којима позива на протесте", рекао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а.
Припадници опозиције из Републике Српске су у претходном периоду, заједно са бившим америчким амбасадором Мајклом Марфијем и нелегалним "високим представником" Кристијаном Шмитом сковали план финансијске изолације и гушења Републике Српске, истакао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Циљ опозиције је био очигледан, финансијски изоловати и на крају сломити Републику Српску, онемогућити исплату пензија, плата, социјалних и других давања, те на тај начин изазвати социјалне немире. Њихов циљ је био, пошто двадесет година нису успијевали побиједити на изборима, да се барем тако покушају дочепати власти, док је циљ извршилаца Марфија и Шмита био потпуни слом и нестанак Републике Српске", рекао је Радован Ковачевић, делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Опозиција као да не жели напредак Српске и бољитак народа. Годинама само критикују, примају плате из буџета, а немају никакву одговорност, а често се чини да дјелују по страном налогу, рекао је потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић, након што су лидери ПСС, СДС-а и НФ најавили протесте у Бањалуци. Симптоматично је, како каже, да се увијек "упале" када Српска треба да оствари велику дипломатску побједу.
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