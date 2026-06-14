Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Аутор:АТВ
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Драшко Станивуковић се понаша као размажено дериште које се баца по продавници јер му родитељи нису купили играчку коју је пожелио - само с једном разликом: што му Влада ускаче у помоћ на сваком пројекту који није успио да заврши, рекао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
"Док ми разговарамо и преговарамо с Владом, тражимо начине да развијамо своје локалне заједнице, Станивуковић се понаша као размажено дериште које се баца по продавници јер му родитељи нису купили играчку коју је пожелио - само с једном разликом: што му Влада ускаче у помоћ на сваком пројекту који није успио да заврши", рекао је Ћосић који је и предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.
Он каже да свакој општини и граду у Републици Српској жели да се Влада према њој односи као према Бањалуци.
"Желим свакој локалној заједници у Српској да се Влада према њој односи као према Бањалуци", рекао је Ћосић.
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