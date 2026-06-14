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Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Аутор:

АТВ
14.06.2026 16:30

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Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Драшко Станивуковић се понаша као размажено дериште које се баца по продавници јер му родитељи нису купили играчку коју је пожелио - само с једном разликом: што му Влада ускаче у помоћ на сваком пројекту који није успио да заврши, рекао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.

"Док ми разговарамо и преговарамо с Владом, тражимо начине да развијамо своје локалне заједнице, Станивуковић се понаша као размажено дериште које се баца по продавници јер му родитељи нису купили играчку коју је пожелио - само с једном разликом: што му Влада ускаче у помоћ на сваком пројекту који није успио да заврши", рекао је Ћосић који је и предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.

Он каже да свакој општини и граду у Републици Српској жели да се Влада према њој односи као према Бањалуци.

"Желим свакој локалној заједници у Српској да се Влада према њој односи као према Бањалуци", рекао је Ћосић.

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Драшко Станивуковић

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