"Опозиција која је од Марфија и Шмита тражила финансијски слом Српске, због неуспјеха иде у стварање нестабилности"

Аутор:АТВ
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Припадници опозиције из Републике Српске су у претходном периоду, заједно са бившим америчким амбасадором Мајклом Марфијем и нелегалним "високим представником" Кристијаном Шмитом, а којем су у Републици Српској само они давали легитимитет, сковали план финансијске изолације и гушења Републике Српске, навео је Радован Ковачевић, делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Имамо потпуно поуздана сазнања о томе да је бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи, управо на идеју и инсистирање опозиције из Републике Српске, водио пројекат потпуне финансијске изолације и онемогућавања Републике Српске у склапању било каквог аранжмана на међународном финансијском тржишту", навео је Ковачевић на Иксу, те додаје:
"И у томе није био крај, већ је Марфи оног тренутка када се Република Српска окренула домаћем финансијском тржишту кроз емисије обвезница, локалним банкама у Републици Српској пријетио укидањем "свифт кода", односно онемогућавањем пословања банака".
ОПОЗИЦИЈА КОЈА ЈЕ ОД МАРФИЈА И ШМИТА ТРАЖИЛА ФИНАНСИЈСКИ СЛОМ СРПСКЕ, ЗБОГ НЕУСЈПЕХА ИДЕ У СТВАРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) June 14, 2026
Припадници опозиције из Републике Српске су у претходном периоду, заједно са бившим америчким амбасадором Мајклом Марфијем и нелегалним "високим представником"…
Како он наводи, циљ опозиције је био очигледан - финансијски изоловати и на крају сломити Републику Српску, онемогућити исплату пензија, плата, социјалних и других давања, те на тај начин изазвати социјалне немире.
"Њихов циљ је био, пошто двадесет година нису успијевали побиједити на изборима, да се барем тако покушају дочепати власти, док је циљ извршилаца Марфија и Шмита био потпуни слом и нестанак Републике Српске. Колико далеко су догурали у свом плану, најбоље говоре изјаве предсједника Србије Александра Вучића, који је у том периоду изјавио да министарка финансија Републике Српске Зора Видовић чупа косу јер је систем финансијске изолације Републике Српске дошао до нивоа да се Републици Српској не остави ниједна коресподентна банка", наводи Ковачевић.
Срећом, нису успјели, нагласио је он.
"Марфи и Шмит су поражени, а ускоро ће, још једном, бити поражена и опозиција.А побиједиће Српска!" јасан је Ковачевић.
Оно што је за грађане најбитније, како поручује Ковачевић, јесте да ће најновијим финансијским аранжманом јавни дуг Републике Српске бити тек 33 одсто бруто домаћег производа и далеко испод законског ограничења или мастришких критеријума, док је 2005. године за вријеме власти садашње опозиције износио чак 55 одсто.
"Оно што је исто тако јако битно јесте да Република Српска данас финансијски стоји добро и да се не задужује да би крпила било какве буџетске рупе, него напротив, да би се снажно и убрзано развијала и јачала, што ће се најбоље видјети кроз велики инвестициони циклус од 6,6 милијарди КМ, који је у току и који ће озбиљно трансформисати и побољшати сваки педаљ и сваку област живота у Републици Српској", закључио је Ковачевић.
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