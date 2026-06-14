Logo

Минић: У тренутку када се очекује одлука о затварању ОХР-а, Станивуковић одлучује да прави хаос

Аутор:

АТВ
14.06.2026 10:36

Коментари:

6
Минић: У тренутку када се очекује одлука о затварању ОХР-а, Станивуковић одлучује да прави хаос
Фото: ATV

Када /Кристијан/ Шмит одлази, ту су његове продужене руке код којих је долазио у Бањалуку, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Након напада на институцију предсједника Републике, затим на Владу Републике Српске коју су покушали прогласити неуставном, сада је на ред дошла Народна скупштина", истакао је Минић.

Он је указао да баш у тренутку када се очекује одлука Уставног суда Републике Српске о Декларацији о затварању ОХР-а и када Народна скупштина треба да усвоји законе који доносе веће плате, веће пензије и значајнију подршку социјално осјетљивим категоријама, Драшко Станивуковић одлучује да прави хаос и блокира рад највишег законодавног органа Српске.

"Случајност? Тешко. Кад год Република Српска треба да донесе важне одлуке у интересу свог народа, појаве се они који су спремни да туђе налоге ставе испред интереса грађана", констатовао је премијер Српске у објави на "Иксу".

Он је нагласио да народ треба да зна да блокадом Народне скупштине не трпи власт, већ радници, пензионери, породице и сви они који очекују бољи животни стандард и зато је данас јасније него икада ко ради за Републику Српску, а ко за политичке интересе странаца.

Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је протесте почетком наредне седмице. Како је рекао, у понедјељак је планирано окупљање, док ће у уторак, како је рекао, снажно дјеловати кроз протесте, кроз обрачуне око скупштине и кроз паркирање аута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Драшко Станивуковић

Кристијан Шмит

Влада Републике Српске

Пензионери

Радници

породица

ОХР

Коментари (6)

Више из рубрике

Због цурења личних података грађана Српске обавијештен МУП

Република Српска

Због цурења личних података грађана Српске обавијештен МУП

3 ч

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Драгочају.

Република Српска

"Намјерно онемогућавају Додика да се кандидује на изборима"

3 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Представници Механизма отишли корак даље

3 ч

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Република Српска

Нови састанак ПСС-а, Народног фронта и СДС-а, нема Црнатка и Вукановића

4 ч

5

  • Најновије

13

14

Око 200 планинара на планинарском слету на Виторогу

13

10

Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага

12

50

Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

12

46

Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

12

42

Цвијановић: Увијек сам била тимски играч - све што радим, радим у интересу Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима