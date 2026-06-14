Минић: У тренутку када се очекује одлука о затварању ОХР-а, Станивуковић одлучује да прави хаос

Аутор:АТВ
Коментари:6
Када /Кристијан/ Шмит одлази, ту су његове продужене руке код којих је долазио у Бањалуку, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Након напада на институцију предсједника Републике, затим на Владу Републике Српске коју су покушали прогласити неуставном, сада је на ред дошла Народна скупштина", истакао је Минић.
Он је указао да баш у тренутку када се очекује одлука Уставног суда Републике Српске о Декларацији о затварању ОХР-а и када Народна скупштина треба да усвоји законе који доносе веће плате, веће пензије и значајнију подршку социјално осјетљивим категоријама, Драшко Станивуковић одлучује да прави хаос и блокира рад највишег законодавног органа Српске.
Када Шмит одлази, ту су његове продужене руке, код којих је долазио у Бањалуку.— Саво Минић (@minic_savo) June 14, 2026
Након напада на институцију предсједника Републике, затим на Владу Републике Српске коју су покушали прогласити неуставном, сада је на ред дошла Народна скупштина.
Баш у тренутку када се очекује…
"Случајност? Тешко. Кад год Република Српска треба да донесе важне одлуке у интересу свог народа, појаве се они који су спремни да туђе налоге ставе испред интереса грађана", констатовао је премијер Српске у објави на "Иксу".
Он је нагласио да народ треба да зна да блокадом Народне скупштине не трпи власт, већ радници, пензионери, породице и сви они који очекују бољи животни стандард и зато је данас јасније него икада ко ради за Републику Српску, а ко за политичке интересе странаца.
Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је протесте почетком наредне седмице. Како је рекао, у понедјељак је планирано окупљање, док ће у уторак, како је рекао, снажно дјеловати кроз протесте, кроз обрачуне око скупштине и кроз паркирање аута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Најновије
13
14
13
10
12
50
12
46
12
42
Тренутно на програму