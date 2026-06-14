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Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

Аутор:

АТВ
14.06.2026 12:46

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Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су европске вриједности, правда, суочавање са прошлошћу гомила излизаних фраза, те навео примјер да је хрватски генерал Бранимир Главаш за брутално убиство седам српских цивила осуђен на седам година затвора.

Додик је напоменуо да је Војислав Медић, Србин, затворски чувар, зато што је наводно понижавао заробљеника током испитивања, осуђен на четрнаест година затвора.

Према његовим ријечима, за хрватски суд, за један одузет живот Србину, година затвора, за једну наводну увреду или шамар Хрвату, двије године робије.

"Европске вриједности, правда, суочавање с прошлошћу... Гомила излизаних фраза од којих ми је одавно мука. А посебно када крену нама да држе предавања", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Бранимир Главаш

шамар

Увреда

Коментари (6)

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