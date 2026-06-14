Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су европске вриједности, правда, суочавање са прошлошћу гомила излизаних фраза, те навео примјер да је хрватски генерал Бранимир Главаш за брутално убиство седам српских цивила осуђен на седам година затвора.
Додик је напоменуо да је Војислав Медић, Србин, затворски чувар, зато што је наводно понижавао заробљеника током испитивања, осуђен на четрнаест година затвора.
Бранимир Главаш, хрватски генерал, за брутално убиство седморо српских цивила осуђен је на седам година затвора. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 14, 2026
Војислав Медић, Србин, затворски чувар, зато што је наводно понижавао заробљеника током испитивања, осуђен је на четрнаест година затвора.
За хрватски суд, за један…
Према његовим ријечима, за хрватски суд, за један одузет живот Србину, година затвора, за једну наводну увреду или шамар Хрвату, двије године робије.
"Европске вриједности, правда, суочавање с прошлошћу... Гомила излизаних фраза од којих ми је одавно мука. А посебно када крену нама да држе предавања", написао је Додик на Иксу.
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