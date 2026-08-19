Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

Колико се времена изгуби на планирање и паковање за свега неколико дана одмора? Емисија „Без плана“ доноси одговор на ово питање и води вас у нову авантуру.

Колико дуго планирамо, бринемо о новцу и трошимо живце да бисмо неколико дана одмора провели баш онако како смо замислили? А када ти дуго чекани дани и ноћи прођу, остаје питање - да ли је све могло бити много боље без плана?

Управо на ова питања одговара нови формат у нашем програму под називом „Без плана“.

У првој епизоди, аутор и водитељ Предраг Ћурковић упутио се на авантуристичко-адреналински пут зван годишњи одмор, а на овај пут без плана повео је Зорана Матића – путописца, блогера, глобтротера, гурмана, инфлуенсера и познаваоца малих тајни великих мајстора путовања.

Шта значи путовати опуштено и без оптерећења ситницама, те какве све неочекиване ситуације доноси одмор без икаквог плана, сазнаћете у премијерном издању.

„Без плана“ сриједом у 20 часова и 30 минута.