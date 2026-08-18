Бизинис план: Путеви, некретнине и крипто изазови

Извор:
АТВ
У првој епизоди нове емисије 'Бизнис план' доносимо преглед најважнијих пословних и инвестиционих тема, од капиталних инфраструктурних пројеката до савјета о улагању у криптовалуте.
Шта се све гради и колико ће нова улагања промијенити путну мрежу Републике Српске сазнаћемо у разговору с Мирославом Јанковићем, вршиоцем дужности Путева Републике Српске.
Доносимо пословну причу о фирми 'Деспина' која доказује да добар посао не настаје само у великим индустријским центрима.
Кроз бројке откривамо како тренутно изгледа тржиште некретнина.
Сазнајемо колико новца уопште има смисла ставити у крипто, шта почетник мора да зна и како препознати добру инвестицију од приче која скупо кошта?
'Бизнис план' доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис план' уторком у 20 часова и 10 минута.
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