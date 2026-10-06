Њемачки полицајци случајно открили бјегунца из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције њемачког Кенигсбурга, у округу Аугсбург током редовне, рутинске контроле открили су бјегунца из Босне и Херцеговине, за којим постоје расписане чак двије потјернице.
Наиме, током редовних активности патролирања полицајци су синоћ примијетили паркирани аутомобил, са упаљеним свјетлима. Полицајци нису ни слутили кога ће затећи унутра, нити да ће све завршити хапшењем.
Како медији преносе, полиција је реаговала због аутомобила паркираног поред пута у којем је био 39-годишњи држављанин БиХ.
Из полиције су саопштили да је у Кенигсбруну, 5. октобра 2026. године, око 23:35, 39-годишњи возач легитимисан ради рутинске саобраћајне контроле. Разлог је био тај што је мушкарац паркирао аутомобил са упаљеним свјетлима и спавао је на возачевом сједишту.
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Током накнадне провјере откривено је да постоје двије потјернице за овом особом. Он је одмах приведен и требао је данас бити изведен пред истражног судију.
Иначе, он се, наводно, води као бекућник у Њемачкој. Полиција није објавила зашто су расписане потјернице за њим, пишу Независне новине.
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