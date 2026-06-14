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Сутра Колегијум о посебној сједници Народне скупштине

Аутор:

АТВ
14.06.2026 10:55

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Фото: ATV

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одржаће сутра сједницу у Бањалуци о утврђивању приједлога дневног реда и термина одржавања посебне сједнице парламента Српске.

Сједница ће бити одржана у 10.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, најављено је из парламента Српске.

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Тагови :

колегијум

Народна скупштина Републике Српске

сједница

Бањалука

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