Концерт „Поклон Републици“ помјерен за уторак

Аутор:АТВ
Коментари:0
Концерт „Поклон Републици“, који је требало да буде одржан у понедјељак, 15. јуна 2026. године, на платоу Филозофског факултета у Универзитетском граду, помјерен је за уторак, 16. јун, са почетком у 21.00 час, због најављених неповољних временских услова, односно кише.
Од 21.00 час, у новом термину и на истој локацији, под ведрим небом и пред хиљадама посјетилаца, готово стотину умјетника извешће програм који обиљежава завршетак још једне успјешне академске године и потврђује снажну везу Универзитета, културе и друштвене заједнице.
На сцени ће наступити здружени Симфонијски оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Симфонијски оркестар Народног позоришта Републике Српске, који ће извести репертоар састављен од антологијских дјела класичне и филмске музике, као и симфонијских обрада популарних композиција. Посебан умјетнички допринос вечери даће гости концерта – регионална музичка звијезда Лена Ковачевић, свјетски признати гитариста Игор Паспаљ и оперска дива Дуња Симић.
„Поклон Републици“ један је од најзначајнијих културних догађаја у организацији Универзитета у Бањој Луци, који окупља хиљаде посјетилаца и потврђује улогу Универзитета као важног носиоца културног живота Републике Српске.
Манифестација се одржава под покровитељством предсједника Републике Српске, док је генерални медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске, која ће обезбиједити директан телевизијски пренос концерта.
Изјаве за медије планиране су у 20.25 часова испред Ректората Универзитета у Бањој Луци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч6
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Најновије
13
14
13
10
12
50
12
46
12
42
Тренутно на програму