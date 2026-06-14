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Концерт „Поклон Републици“ помјерен за уторак

Аутор:

АТВ
14.06.2026 11:06

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Поклон Републици Српској помјерен за 16. јун
Фото: Ustupljena fotografija

Концерт „Поклон Републици“, који је требало да буде одржан у понедјељак, 15. јуна 2026. године, на платоу Филозофског факултета у Универзитетском граду, помјерен је за уторак, 16. јун, са почетком у 21.00 час, због најављених неповољних временских услова, односно кише.

Од 21.00 час, у новом термину и на истој локацији, под ведрим небом и пред хиљадама посјетилаца, готово стотину умјетника извешће програм који обиљежава завршетак још једне успјешне академске године и потврђује снажну везу Универзитета, културе и друштвене заједнице.

На сцени ће наступити здружени Симфонијски оркестар Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Симфонијски оркестар Народног позоришта Републике Српске, који ће извести репертоар састављен од антологијских дјела класичне и филмске музике, као и симфонијских обрада популарних композиција. Посебан умјетнички допринос вечери даће гости концерта – регионална музичка звијезда Лена Ковачевић, свјетски признати гитариста Игор Паспаљ и оперска дива Дуња Симић.

„Поклон Републици“ један је од најзначајнијих културних догађаја у организацији Универзитета у Бањој Луци, који окупља хиљаде посјетилаца и потврђује улогу Универзитета као важног носиоца културног живота Републике Српске.

Поклон Републици Српској
Поклон Републици Српској

Манифестација се одржава под покровитељством предсједника Републике Српске, док је генерални медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске, која ће обезбиједити директан телевизијски пренос концерта.

Изјаве за медије планиране су у 20.25 часова испред Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Поклон Републици Српској

помјерен концерт

други термин

Бањалука

плато филозофског факултета

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